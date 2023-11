Ισραήλ κατά ΠΟΥ: «Βολεύει να κοιτάζεις από την άλλη, έτσι δεν είναι;»

Επίθεση κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξαπολύει το Ισραήλ, με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΟΥ για τις αναγκαστικές εκκενώσεις νοσοκομείων στη Γάζα, που «θέτουν σε κίνδυνο εκατοντάδες ασθενείς».

«Είναι βολικό να κοιτάζεις από την άλλη, έτσι δεν είναι;» ρωτά το Ισραήλ τον ΠΟΥ, σε ανάρτηση στα social media.

«Οι αποδείξεις ότι το αρχηγείο της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Shifa και ότι χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις υγείας ως κάλυψη για τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες είναι ευρέως γνωστές.

Εάν θέλετε να προστατεύσετε τους πολίτες, η ευθύνη σας είναι να καταδικάσετε σαφώς τη Χαμάς για τον κίνδυνο στον οποίο θέτει τους αμάχους και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Και για να είμαστε σαφείς: το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς, την «de facto αρχή» που έχει τον ουσιαστικό έλεγχο της Λωρίδας από το 2007. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι νόμοι της ένοπλης σύγκρουσης. Καμία συνεννόηση δεν είναι υποχρεωτική, ούτε δυνατή με τη Χαμάς σε αυτή την περίπτωση.

Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να συζητήσει οποιαδήποτε πιθανή ανθρωπιστική βοήθεια με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους διεθνείς φορείς. Οι μόνοι μας στόχοι είναι οι τρομοκράτες της Χαμάς» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

It is convenient to look away, isn’t it @WHO?

The proof that Hamas HQ is under Shifa Hospital, and that it uses health facilties as shields for their terorrist activites are widely public. If you want to protect civilians, your responsibility is to clearly condemn Hamas for… pic.twitter.com/r0wdGz5DOt

— Israel in UN/Geneva🇮🇱🇺🇳 | #BringThemHome (@IsraelinGeneva) November 2, 2023