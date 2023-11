Συντετριμμένη η Κόρτνεϊ Κοξ – Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ήταν λίγα 24ωρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του Μάθιου Πέρι στα 54 του χρόνια που οι κάμερες απαθανάτισαν την τηλεοπτική του σύζυγο από τα «Φιλαράκια» Κόρτνεϊ Κοξ.

Η Κόρτνεϊ Κοξ εμφανίστηκε συντετριμμένη μετά τα τραγικά νέα του θανάτου του 54χρονου συμπρωταγωνιστή της στα «Φιλαράκια» Μάθιου Πέρι.

Η 59χρονη Κόρτνεϊ Κοξ απαθανατίστηκε τη στιγμή που έφευγε από το πολυτελές εστιατόριο Nobu στο Λος Άντζελες μετά από δείπνο με τον σύντροφό της Johnny McDaid και την παρέα τους το βράδυ της Τρίτης.

Courteney Cox appeared downcast while leaving dinner with her boyfriend and some pals.

Photos here: https://t.co/IE1DjdLdOS pic.twitter.com/y9ySddW8Ua

— TMZ (@TMZ) November 2, 2023