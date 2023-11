Στους Κινγκς ο Πετρούσεφ (pics)

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ από τη στιγμή που αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA έχει αλλάξει 3 ομάδες σε 4 μήνες, και 2 μέσα σε μόλις μία μέρα. Όπως όλα δείχνουν θα γίνει συμπαίκτης του Σάσα Βεζένκοφ στους Σακραμέντο Κινγκς.

Μόλις το απόγευμα, οι Κλίπερς ανακοίνωσαν το πολύ σημαντικό trade για τους ίδιους, καθώς απέκτησαν τον Τζέιμς Χάρντεν, τον Πι Τζέι Τάκερ και τον Φίλιπ Πετρούσεφ.

Πριν από λίγα λεπτά ο ειδικός σε θέματα NBA, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ανακοίνωσε πως ο Σέρβος ψηλός δεν θα συνεχίσει την καριέρα (που δεν άρχισε καν) στους Κλίπερς, αλλά θα δοθεί ως trade στους Κινγκς του Βεζένκοφ, για να αξιολογηθεί αν θα παραμείνει στο ρόστερ τους.

Η ανακοίνωση των Κλίπερς για την απόκτηση του Πετρούσεφ:

Το tweet του NBA expert που τον στέλνει στους Κινγκς:

The Clippers are trading center Filip Petrusev and cash to the Kings, sources tell ESPN. Petrusev arrived from Philadelphia in the James Harden deal and Kings will get a chance to evaluate the 23-year-old and see if he has a future there.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 1, 2023