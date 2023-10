Η εντεκάδα του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο (pic)

Με 4-2-3-1 και τον Γιόβετιτς στην κορυφή της επίθεσης παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ στο αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ (21:30) για την 9η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Κίνι, Πορόζο, Ρέτσο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Εσε και Καμαρά θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε, Σολμπάκεν και Μασούρα πίσω από τον Γιόβετιτς.

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ δίνει φανέλα βασικού στους Σολμπάκεν και Μασούρα, που έπαιξαν ως αλλαγή στο πρόσφατο παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ, αλλά και στον Στέφαν Γιόβετιτς, με τον Μαυροβούνιο να ξεκινάει στην κορυφή της «ερυθρόλευκης» επίθεσης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κίνι, Πορόζο, Ρέτσος, Ορτέγκα, Εσε, Καμαρά, Ποντένσε, Σολμπάκεν, Μασούρας και Γιόβετιτς.

