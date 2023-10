ΗΠΑ: Ναυτικός που αγνοούνταν δύο εβδομάδες βρέθηκε ζωντανός στη μέση του Ειρηνικού

Ένας ναυτικός, του οποίου το σκάφος αγνοούνταν στη θάλασσα εδώ και δύο εβδομάδες βρέθηκε ζωντανός μέσα σε μια σωσίβια λέμβο, αρκετά μέτρα από την ακτή, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή. Ένας δεύτερος άνδρας εξακολουθεί να αγνοείται.

Το 13 μέτρων σκάφος με το όνομα Evening έφυγε από το Γουέστπορτ της Ουάσινγκτον στις 12 Οκτωβρίου με δύο άτομα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή. Το σκάφος επρόκειτο να επιστρέψει στις 15 Οκτωβρίου.

#BreakingNews Photo of the life raft as the good Samaritan vessel approached it this morning. pic.twitter.com/Nf6ChXjCWO

— USCGPacificNorthwest (@USCGPacificNW) October 26, 2023