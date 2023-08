Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ένας άντρας όταν έπεσε από βατήρα 10 μέτρων σε πισίνα στην Αυστρία, δίχως να το θέλει.

Ο λόγος της πτώσης του ήταν το βίαιο και ανύποπτο σπρώξιμο ενός ναυαγοσώστη. Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι ανέφεραν πως ο νεαρός άντρας στεκόταν στην κορυφή της πλατφόρμας αρνούμενος να βουτήξει, έτσι ο ναυαγοσώστης αποφάσισε να τον «αποβιβάσει» βάναυσα σπρώχνοντάς τον με το πόδι.

Φέρεται πως προηγουμένως τον είχαν πλησιάσει άλλοι δύο ναυαγοσώστες οι οποίοι προσπάθησαν να τον πείσουν να βουτήξει, μάταια όμως. Έτσι ο τρίτος και τελευταίος αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το περιστατικό ερευνάται, με τον εν λόγω ναυαγοσώστη να απουσιάζει σε διακοπές.

Οι υπεύθυνοι της πισίνας επιβεβαίωσαν το περιστατικό και την ανάμειξη του υπαλλήλου τους.

A statement from Steyrer Stadtbades – the authority in charge of the swimming pool where the incident took place – confirmed that the lifeguard worked for their company and did kick a man off the platform.

Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν θα του επιτραπεί να εργαστεί στη συγκεκριμένη πισίνα όπου συνέβη το περιστατικό και έχει ανασταλεί από την εργασία του για το υπόλοιπο της καλοκαιρινής περιόδου, αλλά μπορεί να εργαστεί σε άλλη πισίνα.

«Η δουλειά ενός ναυαγοσώστη είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια των πελατών. Ως εκ τούτου, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι ο ναυαγοσώστης ενεπλάκη στην πτώση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεκαθαρίσουμε τις συνθήκες» ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στο γερμανικό site Bild.