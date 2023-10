Ο Ελληνοκύπριος μουσικός που ασπάστηκε το Ισλάμ καλεί σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Βρετανός και Ελληνοκύπριος τραγουδιστής Γιουσούφ Ισλάμ κάλεσε το Σάββατο σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς μίλησε στη «Μεγάλη Παλαιστινιακή Συνάντηση», μια συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κωνσταντινούπολη.

«Το μήνυμά μου σήμερα είναι να παρακαλέσω για τον τερματισμό των βομβαρδισμών αθώων οικογενειών, των σπιτιών τους και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών που αποτελούν τον μισό αριθμό όσων έχουν σκοτωθεί» δήλωσε ο Γιουσούφ Ισλάμ, γνωστός και ως Cat Stevens.

«Δεν πρόκειται για μια μάχη μεταξύ ίσων. Αν κοιτάξουμε την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου συγκρίνοντας την με την κλίμακα της τεράστιας στρατιωτικής απάντησης, είναι απλά πέρα από κάθε σύγκριση. Στο Ισλάμ η προστασία των γυναικών και των παιδιών και των μη μαχητών είναι θεμελιώδης» δήλωσε.

Το μήνυμα της Τορά

Προέτρεψε επίσης τους Ισραηλινούς να ανακαλέσουν το μήνυμα της Τορά* και να εγκαταλείψουν «το μονοπάτι της καταστροφής».

(*Τορά ονομάζεται στον Ιουδαϊσμό ο Νόμος, οι διδασκαλίες που έδωσε ο Μωυσής στους Εβραίους στην Πεντάτευχο, αλλά και στις προφορικές παραδόσεις που αργότερα καταγράφηκαν στο Ταλμούδ και στο Μιδρά που είναι μέρος του Εβραϊκού Νόμου).

Είπε ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός ακολουθεί τις πεποιθήσεις του Προφήτη Αβραάμ, προσθέτοντας ότι ο σιωνισμός είναι ένα πολιτικό κίνημα που προέκυψε μετά από μια καταστροφική και βίαιη σύγκρουση στην Ευρώπη και «δεν έχει καμία σχέση με τους Παλαιστίνιους».

Πρόσθεσε ότι πριν διαβάσει το Κοράνι, ο ίδιος, όπως και πολλά άτομα στον δυτικό κόσμο, υποστήριζε την ιδέα «να φυτέψουμε δέντρα στη γη του Ισραήλ». Ωστόσο, είπε, ότι αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, μπόρεσε να δει «πέρα από το σκιερό πέπλο».

Ακούστε το «Ι love my Dog»

Γιουσούφ Ισλάμ ή Cat Stevens ή Steven Demetris Georgiou

Ο Γιουσούφ Ισλάμ εξελίχθηκε από εφηβικό είδωλο της δεκαετίας του 1960 σε έναν από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Εκτός από τα τεράστια μουσικά του επιτεύγματα, η δια βίου πνευματική του αναζήτηση προσέδωσε ίντριγκα και βάθος σε μια πρωτοποριακή καριέρα.

Ο Cat σημείωσε πρώιμη επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του ’60 με τα τραγούδια «I Love My Dog» και «Matthew and Son». Ήταν παραγωγικός τραγουδοποιός γράφοντας τραγούδια όπως τα «Here Comes My Baby» και «The First Cut Is The Deepest» για άλλους καλλιτέχνες- το τελευταίο, ειδικότερα, θα γινόταν διεθνής επιτυχία σε πολλές περιπτώσεις για διάφορους καλλιτέχνες.

Το 1968 ο μεγάλος φόρτος εργασίας των περιοδειών, οι υποχρεώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα προνόμια του τρόπου ζωής ενός ποπ σταρ είχαν το τίμημά τους και ο Cat προσβλήθηκε από μια δυνητικά θανατηφόρα φυματίωση, η οποία τον οδήγησε στο νοσοκομείο για αρκετούς μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ξεκίνησε μια σημαντική διαδικασία εσωτερικού προβληματισμού και διαλογισμού.

Ενώ κολυμπούσε στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοιχτά του Μαλιμπού άρχισε να παρασύρεται από τη θάλασσα. Φοβούμενος τον επικείμενο θάνατο κάλεσε τον Θεό παρακαλώντας ότι αν σωζόταν θα αφιέρωνε τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού

Μια βαθιά μουσική μεταμόρφωση

Μετά την ανάρρωσή του, και με μια νέα οπτική γωνία για τον κόσμο, ο Cat υπέστη μια βαθιά μουσική μεταμόρφωση. Έγραψε περίπου 40 τραγούδια και έκανε θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο ζωής του. Ο νέος του ήχος ήταν πιο απογυμνωμένος και οικείος, οι στίχοι του απέκτησαν λεπτότητα και μια διαισθητική αιχμή, και στην ιδιωτική του ζωή άρχισε να εξερευνά μια ποικιλία πνευματικών μονοπατιών.

Η περίοδος από το 1970 έως το 1974 θα έβλεπε τον Cat Stevens να ανεβαίνει στα ανώτερα κλιμάκια του μουσικού στερεώματος. Το 1970 το άλμπουμ του Tea for the Tillerman, το οποίο έγινε χρυσό στις ΗΠΑ, περιείχε τα κλασικά τραγούδια «Wild World», «Hard Headed Woman», «Where Do the Children Play?» και «Father & Son». Ωστόσο, ήταν αναμφισβήτητα το άλμπουμ Teaser and the Firecat του 1971 που έκανε τον Cat πραγματικό megastar. Τραγούδια όπως τα «Morning Has Broken», «Peace Train» και «Moonshadow» βρήκαν απήχηση στο κοινό παγκοσμίως και αγκαλιάστηκαν από μια ολόκληρη γενιά ως ύμνοι ειρήνης και ενότητας. Τα τραγούδια αυτής της εποχής θα εκτιμηθούν και από τις επόμενες γενιές, η διαχρονική τους ποιότητα φάνηκε όταν η διασκευή του «Father & Son» έγινε τεράστια επιτυχία για το ιρλανδικό ποπ συγκρότημα Boyzone τη δεκαετία του 1990.

«Δεν ανησυχούσα πολύ για το τι σκέφτονταν οι άνθρωποι»

Το 1975 ο Cat έζησε ένα άλλο σημαντικό γεγονός που άλλαξε τη ζωή του. Ενώ κολυμπούσε στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοιχτά του Μαλιμπού άρχισε να παρασύρεται από τη θάλασσα. Φοβούμενος τον επικείμενο θάνατο κάλεσε τον Θεό παρακαλώντας ότι αν σωζόταν θα αφιέρωνε τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού. Εκείνη τη στιγμή ένα απαλό κύμα τον έφερε στην ακτή και στην ασφάλεια. Μια αλληλουχία γεγονότων τέθηκε σε κίνηση και, αφού έλαβε ένα αντίγραφο του Κορανίου από τον αδελφό του, ασπάστηκε το Ισλάμ το 1977.

Κατά τη διάρκεια των ισλαμικών σπουδών του, ο Cat ένιωσε μια ισχυρή συγγένεια με την ιστορία του Ιωσήφ και αποφάσισε να πάρει το αραβικό ισοδύναμό της ως το νέο του όνομα και να γίνει Γιουσούφ Ισλάμ το 1978. Στη συνέχεια εξέπληξε τον κόσμο απομακρυνόμενος από τη φήμη και την καριέρα του ως αστέρας της μουσικής, για να δημιουργήσει οικογένεια και να αφιερωθεί στο φιλανθρωπικό έργο.

«Δεν ανησυχούσα πολύ για το τι σκέφτονταν οι άνθρωποι, ο κόσμος θα καταλάβαινε, σταδιακά, έλεγα στον εαυτό μου. Εξάλλου, όλοι ήξεραν ότι ήμουν «στο δρόμο για να μάθω»».

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Γιουσούφ και η σύζυγός του, Fawziah, ίδρυσαν τη φιλανθρωπική οργάνωση Small Kindness ως απάντηση στις καταστροφικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια

Ανάγκη για προσφορά

Αφού παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά, ο Γιουσούφ ασχολήθηκε έντονα με την εκπαίδευση και την ανθρωπιστική βοήθεια. Βοήθησε στην ίδρυση της φιλανθρωπικής οργάνωσης Muslim Aid και συμμετείχε άμεσα στις πρώτες πρωτοβουλίες της σε όλη την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Επιπλέον, ίδρυσε ένα μουσουλμανικό δημοτικό σχολείο στο Βόρειο Λονδίνο το 1983. Μετά από χρόνια αδιάκοπης εκστρατείας, το 1998 το σχολείο έλαβε καθεστώς επιχορήγησης, μια ιστορική πρωτιά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Γιουσούφ και η σύζυγός του, Fawziah, ίδρυσαν τη φιλανθρωπική οργάνωση Small Kindness ως απάντηση στις καταστροφικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια. Η φιλανθρωπική οργάνωση εστίασε τις προσπάθειές της στις ανάγκες των ορφανών, των χήρων και των οικογενειών. Το Small Kindness συνεχίζει να βοηθά ευάλωτα θύματα ανθρωπιστικών καταστροφών και έχει λάβει διεθνή αναγνώριση για το έργο του.

Εκείνη την περίοδο ο Γιουσούφ άρχισε επίσης να παράγει εκπαιδευτικές ηχογραφήσεις στη δική του εταιρεία, Mountain of Light, ξεκινώντας το 1995 με το The Life of the Last Prophet. Από το 2000 επικεντρώθηκε σε άλμπουμ για ένα νεανικό κοινό και παρήγαγε μερικά από τα πιο δημοφιλή CD για παιδιά στον μουσουλμανικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των «A is for Allah» και «I Look I See».

«Άνθρωπος της Ειρήνης»

Τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου παρακίνησαν τον Γιουσούφ να βγει και πάλι στην παγκόσμια σκηνή. Μίλησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά των φρικαλεοτήτων, κατά του φανατισμού και του πολέμου και κάλεσε για ειρήνη και ενότητα. Άρχισε να ερμηνεύει ξανά μερικά από τα παλιά του ρεπερτόρια, κυρίως το «Peace Train» λόγω του μηνύματός του, ωστόσο, αυτές οι εκτελέσεις συχνά γίνονταν χωρίς όργανα σε spoken word ή a cappella ενορχηστρώσεις.

Το 2003 ο Γιουσούφ έλαβε το «Παγκόσμιο Κοινωνικό Βραβείο» στη Γερμανία από την Κριτική Επιτροπή των Διεθνών Βραβείων για την «αφοσίωση της ζωής του στην παροχή βοήθειας στους άπορους και τους ασθενείς». Και το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Άνθρωπος της Ειρήνης» από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκ μέρους μιας επιτροπής βραβευμένων με Νόμπελ Ειρήνης επειδή εργάστηκε για να «ανακουφίσει τον πόνο χιλιάδων παιδιών και των γονέων τους και αφιερώθηκε στην προώθηση της ειρήνης, τη συμφιλίωση των λαών και την καταδίκη της τρομοκρατίας».

Η επιστροφή του Γιουσούφ στη μουσική

Η πλήρης επιστροφή του Γιουσούφ στη μουσική δημιουργία ήρθε το 2006 με την κυκλοφορία του An Other Cup. Το άλμπουμ έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής, ενθουσιάζοντας το κοινό που ονειρευόταν να ακούσει ξανά την απαλή φωνή του, τις συναρπαστικές μελωδίες και τους σπαρακτικούς στίχους του. Τρία χρόνια αργότερα ένα άλλο νέο άλμπουμ, το Roadsinger, εδραίωσε την επανασύνδεσή του με τη μουσική βιομηχανία. Ακολούθησε η περιοδεία «Guess I’ll Take My Time», κατά την οποία ο Γιουσούφ ερμήνευσε τραγούδια τόσο από τον νέο όσο και από τον παλιό του κατάλογο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο το 2009, στην Αυστραλία το 2010 και στην υπόλοιπη Ευρώπη το 2011.

Το 2012 ο Γιουσούφ εξερεύνησε μια νέα μουσική οδό με το ανέβασμα ενός μιούζικαλ με τίτλο Moonshadow, το οποίο παρουσιάστηκε στην Αυστραλία τον Μάιο του ίδιου έτους. Η ιστορία αφηγείται τη μαγική ιστορία ενός νεαρού άνδρα και του αγώνα του Moonshadow ενάντια σε ένα επερχόμενο σκοτάδι. Χρησιμοποιώντας τραγούδια από όλη την καριέρα του, το μιούζικαλ εξερευνά πολλά από τα θέματα και τις ιδέες που έχουν επηρεάσει τη μουσική του. Αυτή η περιπέτεια σε νέες καλλιτεχνικές μορφές μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς ο Γιουσούφ αναζητά σήμερα στα νέα μέσα για τρόπους έκφρασης του καλλιτεχνικού του οράματος.

Η επιστροφή του στη μουσική έγινε δεκτή με χαρά και ενθουσιασμό σε όλο τον κόσμο, αλλά πουθενά περισσότερο από τις ΗΠΑ. Η συναισθηματική αντίδραση στην εμφάνισή του στην εισαγωγή του στο Rock & Roll Hall of Fame στη Νέα Υόρκη στις 10 Απριλίου 2014 έδειξε την αγάπη και την εκτίμηση που υπάρχει στη μουσική βιομηχανία για έναν θρυλικό τραγουδοποιό που θεωρείται πραγματικά ένας από τους δικούς τους. Το 2016 η περιοδεία «Cat’s Attic» έδωσε στο αμερικανικό κοινό την ευκαιρία να απηχήσει αυτά τα συναισθήματα.

Η δέσμευση του Γιουσούφ να στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2017 συμπληρώθηκαν επίσης 50 χρόνια από την κυκλοφορία του «I Love My Dog» και την έναρξη της λαμπρής καριέρας του. Για να το γιορτάσει, ξεκίνησε το «A Cat’s Attic: Peace Train 50th Anniversary Tour» που ταξίδεψε στη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ήταν η πρώτη φορά που ο Γιουσούφ περιόδευε στη Νότια Αφρική και ήταν πολύ χαρούμενος που εδραίωσε τη σχέση του με ένα έθνος που είναι τόσο κοντά στην καρδιά του. Στη Νότια Αφρική επέστρεψε στις ζωντανές μουσικές εμφανίσεις μετά από απουσία περίπου 27 ετών, όταν, με την ενθάρρυνση του Πίτερ Γκάμπριελ, εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Μέλσον Μαντέλα, το 2003. Πάνω από 1 εκατομμύριο AUD από τα έσοδα της περιοδείας δωρίστηκαν σε μια σειρά τοπικών και διεθνών φιλανθρωπικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά τη δέσμευση του Γιουσούφ να στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Περίπου έξι δεκαετίες μετά από εκεί που ξεκίνησαν όλα, ο Γιουσούφ συνεχίζει να δημιουργεί μουσική που αντανακλά το ταξίδι της προσωπικής του ανακάλυψης και της εσωτερικής του αλήθειας. Το King Of A Land, το ολοκαίνουργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου του 2023, είναι κλασικό Yusuf / Cat Stevens. Ξεχειλίζει από σαγηνευτικές μελωδίες και ευφάνταστους ποιητικούς στίχους που ζωγραφίζουν μια ζωντανή και δελεαστική εικόνα του κόσμου όπως θα μπορούσε να είναι. Η κυκλοφορία του άλμπουμ συνέπεσε με μια σύντομη σειρά συναυλιών στην Ευρώπη, οι οποίες οδήγησαν στην πρώτη εμφάνιση του Γιουφούφ στο βρετανικό φεστιβάλ Glastonbury, όπου του δόθηκε η πολυπόθητη θέση «των θρύλων του κυριακάτικου τσαγιού». Σε μια λαμπρή καλοκαιρινή μέρα, ο Γιουσούφ επανασυνδέθηκε πραγματικά με τους Βρετανούς θαυμαστές του με μια εμφάνιση που έλαβε κριτικές πέντε αστέρων από τις εφημερίδες The Guardian και Times. Το ευγενικό του χάρισμα, τα εκπληκτικά φωνητικά του και το μήνυμα των διαχρονικών του τραγουδιών καθήλωσαν το παρόν κοινό καθώς και τα εκατομμύρια που παρακολουθούσαν από την τηλεόραση, υπογραμμίζοντας την ιδιότητά του ως ένας από τους καλύτερους τραγουδοποιούς του Ηνωμένου Βασιλείου και ως πρεσβευτής της ειρήνης και της διαπολιτισμικής ενότητας.