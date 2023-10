Μακρόν: Συνομιλίες για «ανθρωπιστικό συνασπισμό» για τη Γάζα – Ο ρόλος της Κύπρου

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν «ανθρωπιστικό συνασπισμό» για τη Γάζα, τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

Οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν έρχονται μετά από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου πρόσθεσε ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κύπρο και την Ελλάδα για το θέμα αυτό.

«Η Κύπρος θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

French President Emmanuel Macron, speaking after a European Union summit in Brussels, says several European countries are looking to build up a “humanitarian coalition” regarding #Gaza and talks are being held with #Cyprus and Greece over this.https://t.co/WGgXcPxWUT pic.twitter.com/7qwuD5gRnM

