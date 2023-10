Ισραήλ: Καμπάνια για τα παιδιά που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς

Οι φωτογραφίες των παιδιών που κρατάει ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας η Χαμάς προβάλλονται σε μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Το Ισραήλ ανέβασε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ώστε να «ακουστούν οι φωνές» των παιδιών ομήρων της Χαμάς παντού, εν μέσω του πολέμου που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή.

«Τριάντα παιδιά μας κρατούνται όμηροι από τους τρομοκράτες της Χαμάς» αναφέρει η ανάρτηση. «Είναι μόνα και φοβισμένα. Θα συνεχίσουμε μέχρι να βεβαιωθούμε ότι οι φωνές τους θα ακουστούν σε όλο τον κόσμο».

30 of our children are currently being held in the Gaza Strip by Hamas terrorists.

They are alone and afraid.

We will continue to make sure that their voices are heard by millions around the world. pic.twitter.com/BtO60xj7QW

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 20, 2023