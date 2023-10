Ποια είναι η Τζόρτζια Σιακαβάρα που έκλεψε την καρδιά του Κωνσταντίνου Πλεύρη

Trash

Η πρώτη οικειοθελής αποχώρηση - Ποιος δεν άντεξε στη ζούγκλα

Ένας από τους παίκτες δεν άντεξε στη ζούγκλα και αναφώνησε τη φράση κλειδί I 'm a Celebrity Get Me Out of Here.