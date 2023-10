Ισραήλ: «Η μικρή Νόγια έχει αυτισμό, βοηθήστε να βρεθεί»

Στα χέρια της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς πιστεύεται ότι είναι και ένα 12χρονο κορίτσι με αυτισμό, μαζί με τη γιαγιά της.

Η μητέρα της είχε δηλώσει στην εφημερίδα Sun ότι η τελευταία φορά που την άκουσε ήταν στο τηλέφωνο όταν εκείνη ψιθύριζε «μαμά, βοήθησέ με».

Ήταν η στιγμή κατά την οποία η Χαμάς είχε περικυκλώσει το δωμάτιο στο οποίο κρυβόταν η μικρή Νόγια.

Εκείνο το μοιραίο βράδυ, η 12χρονη είχε πάει να κοιμηθεί στη γιαγιά της. Τώρα αγνοείται η τύχη και των δυο τους, που πιθανότητα κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς.

Η Νόγια είναι ευαίσθητη, ευγενική, αστεία και μεγάλη θαυμάστρια του Χάρι Πότερ, αναφέρεται σε ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του κράτους του Ισραήλ στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Στην συνέχεια απευθύνονται στη συγγραφέα των περιπετειών του μικρού μάγου, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ζητώντας να βοηθήσει να δημοσιεύσουν την ιστορία της Νόγια.

«Μοιραστείτε την ανάρτηση και βοηθήστε μας να φέρουμε τη Νόγια σπίτι» καταλήγουν.

This beautiful 12 year old girl with autism was kidnapped from her home by Hamas terrorists and was taken to Gaza.

Noya, is sensitive, kind, funny and a massive Harry Potter fan. @jk_rowling can you help us get her story out?

Share this and help us bring Noya home ♥️… pic.twitter.com/MW4jKnz7Uc

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 15, 2023