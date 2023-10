«The Super Models» με άρωμα Ελλάδας – Πλάνα από τη θρυλική επίδειξη του Βασίλειου Κωστέτσου

Είναι εδώ και λίγες ημέρες που έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ The Super Models στο Apple TV+, με τη μίνι σειρά να αφηγείται σε τέσσερα επεισόδια ιστορίες από την καριέρα της Ναόμι Κάμπελ, της Σίντι Κρόφορντ, της Λίντα Εβανγκελίστα και της Κρίστι Τέρλινγκτον.

Τα τέσσερα supermodels αποκαλύπτουν άγνωστες λεπτομέρειες για τις ζωές τους και τις στιγμές τους στην πασαρέλα, με εκατοντάδες βίντεο και φωτογραφίες από την πορεία τους.

Κάποια μάλιστα από τα στιγμιότυπα σχετίζονται με την Ελλάδα, καθώς τα τέσσερα μοντέλα είχαν συνεργαστεί με τον σχεδιαστή μόδας Βασίλειο Κωστέτσο.

Ο διάσημος σχεδιαστής μάλιστα είχε καταφέρει σε μία από τις εμβληματικές επιδείξεις του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 να περπατήσουν και τα τέσσερα θρυλικά ονόματα μαζί με άλλα διάσημα μοντέλα της εποχής.

«Άπιαστο όνειρο για πολλούς»

Το βίντεο από το κλείσιμο της επίδειξης όπου, παραδοσιακά, τα μοντέλα φορούσαν νυφικές δημιουργίες, συμπεριλήφθηκε στο ντοκιμαντέρ των Roger Ross Williams και Larissa Bills.

«Δειτε στην @appletv το συγκλονιστικό αφιερωμα στα μεγαλυτερα και διασημοτερα Supermodels of All Times που περασαν ποτε στην Ιστορια! Δείτε τη φρενίτιδα που υπήρχε παγκοσμίως για αυτές σε κάθε τους βήμα!

Το ότι κατάφερα στό Απόγειο της Δόξας τους να τις φέρω στην Ελλάδα και να συνεργαστώ μαζί τους ήταν είναι και θα είναι άπιαστο όνειρο για πολλούς!

Να ευχαριστήσω καταρχην την @lindaevangelista @naomi @cturlington @cindycrawford και φυσικά τους βραβευμένους απο την Academy Awards και Emmy Awards τους Roger Ross Williams και Larissa Bills για την τιμή που μου έκαναν να επιλέξουν πλάνα απο την επίδειξή μου με τις The Supermodels of All Time για να παίξουν στο Συγκλονιστικο ντοκυμαντερ τους!» έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό ο Βασίλειος Κωστέτσος ανεβάζοντας βίντεο από τη θρυλική επίδειξη των ’90ς.

Μία ακόμα σκηνή του ντοκιμαντέρ με ελληνικό άρωμα είναι και αυτή που η Ναόμι Κάμπελ φωτογραφίζεται κρατώντας μία ελληνική εφημερίδα.