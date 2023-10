Ισραήλ: Παράταση στην προθεσμία για εκκένωση νοσοκομείου στη Γάζα

Το Ισραήλ παράτεινε την προθεσμία για την εκκένωση του νοσοκομείου Al-Awda στη Λωρίδα της Γάζας έως τις 6 το πρωί, αφού προηγουμένως είχε δώσει μόλις δύο ώρες για να μετακινήσει τους ασθενείς του.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις ανέβαλαν τώρα την απαίτηση να εκκενωθεί το νοσοκομείο Al Awda στη Λωρίδα της Γάζας για τις 6 π.μ. Η μετακίνηση των ασθενών παραμένει περίπλοκη» γράφουν σε ανάρτησή του οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Clarification: Israeli forces have now postponed the demand to evacuate Al Awda Hospital in the Gaza Strip until 6am. The evacuation of patients remains complicated.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν νωρίτερα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το νοσοκομείο είναι γεμάτο τραυματίες και ασθενείς και τα μέλη της ανθρωπιστικής οργάνωσης προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε ανθρώπους κάθε ηλικίας που έχουν γεμίσει ασφυκτικά το κτίριο.

«Αγωνιζόμαστε να προστατέψουμε τα μέλη της οργάνωσης και τους ασθενείς», κατέληξε η σύντομη ανακοίνωση.

🔴BREAKING:

Israel has given Al Awda Hospital just two hours to evacuate. Our staff are still treating patients.

We unequivocally condemn this action, the continued indiscriminate bloodshed and attacks on health care in Gaza.

We are trying to protect our staff and patients.

— MSF International (@MSF) October 13, 2023