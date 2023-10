ΗΠΑ: Δημοτική σύμβουλος πήγε με... όπλο σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Νέα Υόρκη

Δημοτική σύμβουλος, εκλεγμένη με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στον δήμο της Νέας Υόρκης, κατηγορείται επειδή εμφανίστηκε την Πέμπτη, με ένα πιστόλι στη ζώνη της, σε μια συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων, την οποία είχε προηγουμένως καταγγείλει.

Η 39χρονη Ίνα Βερνίκοφ, ουκρανικής καταγωγής, εξέφρασε πολλές φορές τη δυσαρέσκειά της για τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που οργανώνονται στη Νέα Υόρκη μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ανάρτησε μάλιστα η ίδια ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ που την έδειχνε να βρίσκεται κοντά σε μια διαδήλωση φοιτητών, σε ένα Πανεπιστήμιο του Μπρούκλιν. Η Βερνίκοφ τους κατηγορούσε στην ανάρτησή της ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς και ότι θέλουν «να εισάγουν στη Νέα Υόρκη τον τρόμο που βιώνει ο ισραηλινός λαός».

Όμως σε άλλα βίντεο και φωτογραφίες της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται η λαβή ενός όπλου να εξέχει από το παντελόνι της. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης τόνισε ότι «κανείς δεν απειλήθηκε, ούτε τραυματίστηκε», ωστόσο η δημοτική σύμβουλος κλήθηκε για εξηγήσεις σε ένα αστυνομικό τμήμα, όπου εμφανίστηκε τη νύχτα μαζί με τον δικηγόρο της.

Στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης επιτρέπεται η οπλοκατοχή, όμως υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά την οπλοφορία σε δημόσιους χώρους.

At today’s rally on Brooklyn College campus led by the students in their SJP chapter, Inna Vernikov showed up showcasing a gun to Palestinian students and their allies.

These are the tactics of force and intimidation used by zionist groups to silence any support for Palestine. pic.twitter.com/woQ6KGE1Gv

— CUNY4Palestine (@Cuny4P) October 12, 2023