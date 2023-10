Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι Ταλιμπάν θέλουν να κατακτήσουν την Ιερουσαλήμ στο πλευρό της Χαμάς

Το ξέσπασμα του πολέμου σήμερα στη Μέση Ανατολή μπορεί να ήταν αναμενόμενο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν εξέπληξε τους πάντες με τον χρόνο και τον τρόπο σημείωσης του. Ακόμα περισσότερους προβληματισμούς εγείρει το γεγονός της προθυμίας των Ταλιμπάν να συμμετάσχουν σε αυτόν, εάν το Ιράν, το Ιράκ και η Ιορδανία τους επιτρέψουν την πρόσβαση στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα οι Ταλιμπάν ζήτησαν πέρασμα για να κατακτήσουν την Ιερουσαλήμ, όπως μετέδωσε το Visegrad 24 και αναπαρήγαγαν πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης. Η σχετική δήλωση που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο δείχνει ότι το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν έχει έρθει σε επαφή με κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής ζητώντας διέλευση, για να βοηθήσει τη Χαμάς να πάρει τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ, όπου υπόσχεται να φτάσουν οι μάχες ο αρχηγός της, Ισμαήλ Χανίγια, γράφει η βρετανική Express.

Όπως έγραψε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων NEXTA στο Twitter, «Οι σύμμαχοι της Ρωσίας, η τρομοκρατική οργάνωση Ταλιμπάν που υποστηρίζει τη Χαμάς είπε τα εξής: «Αν οι μουσουλμανικές χώρες που γειτονεύουν με το Ισραήλ μας παραχωρήσουν το δικαίωμα διέλευσης, θα κατακτήσουμε την Ιερουσαλήμ».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν αναγνωρίζεται επί του παρόντος από καμία χώρα μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν από την τρομοκρατική οργάνωση έπειτα από 20 χρόνια εξέγερσης.

BREAKING:

The Taliban have announced that they have asked Iran, Iraq and Jordan to grant them passage to Israel.

They have stated that their intent is to «conquer Jerusalem” pic.twitter.com/X5eLnPTboS

