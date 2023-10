Είναι πίνακας του Ρέμπραντ; Τότε αξίζει 18 εκατομμύρια

Ένας πίνακας που είχε εκτιμηθεί στα 15.000 δολάρια μόλις πριν από δύο χρόνια εκτιμάται τώρα ότι θα φτάσει έως και τα 18 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία, αφού αναγνωρίστηκε ως έργο του Ολλανδού ζωγράφου, Ρέμπραντ.

Ο πίνακας «The Adoration of the Kings» είχε αποκτηθεί από τον συλλέκτη J.C.H. Heldring στο Άμστερνταμ το 1955. Η χήρα – γυναίκα του τον πούλησε σε μια οικογένεια Γερμανών το 1985, στην οποία και παρέμεινε μέχρι την πώλησή του από τον οίκο Christie’s στο Άμστερνταμ πριν από δύο χρόνια.

Κατά τη στιγμή της δημοπρασίας, ο οίκος Christie’s απέδωσε τη βιβλική σκηνή στον «Κύκλο του Ρέμπραντ», θεωρώντας ότι ο δημιουργός της ήταν μαθητής ή καλλιτέχνης που βρισκόταν στο περιβάλλον του διάσημου ζωγράφου,και εκτίμησε την αξία της σε 10.000 έως 15.000 ευρώ.

Ο πίνακας είναι ένα αυθεντικό έργο του Ρέμπραντ

«Έργο μεγάλης σπουδαιότητας»

Ο μονοχρωματικός πίνακας, ο οποίος έχει διαστάσεις 24,5 x 18,5 εκατοστά, αγοράστηκε από ένα άγνωστο ενδιαφερόμενο για 860.000 ευρώ (908.000 δολάρια) στην δημοπρασία του οίκου Christie’s.

Παρόλο που η τιμή αυτή ξεπερνούσε κατά 50 φορές την εκτιμώμενη τότε αξία του πίνακα, τώρα εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια ευρώ παραπάνω, αφού χαρακτηρίζεται ως «έργο μεγάλης σπουδαιότητας» του Ολλανδού ζωγράφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Sotheby’s.

Αφού ο ανώνυμος αγοραστής παρέδωσε τον πίνακα στον οίκο Sotheby’s, ο οίκος δημοπρασιών προχώρησε σε ένα δεκαοκτάμηνο ερευνητικό πρόγραμμα, ώστε να καταλήξει στην ορθή απόδοση και εν συνεχεία αξία του πίνακα.

Η εξέταση, η οποία περιλάμβανε «ακτινογραφίες» και ενδελεχείς συνομιλίες με τους κορυφαίους μελετητές του Ρέμπραντ, οδήγησε τον οίκο Sotheby’s στο συμπέρασμα ότι ο πίνακας είναι «ένα αυθεντικό έργο του Ρέμπραντ». Τώρα εκτιμά ότι το έργο αξίζει από 10 έως 15 εκατομμύρια στερλίνες (12,2 έως 18,3 εκατομμύρια δολάρια).

The Adoration of the Kings

Ο οίκος δημοπρασιών εκτιμά ότι το έργο δημιουργήθηκε στις αρχές της σταδιοδρομίας του Ρέμπραντ, γύρω στο 1628, όταν ήταν περίπου 22 ετών και κατοικούσε στην πόλη Λέιντεν της Ολλανδίας. «Η πλειονότητα των έργων του Ρέμπραντ κοσμεί μουσεία σε όλο τον κόσμο και σχεδόν όλα όσα έχουν βγει σε δημοπρασία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ήταν πορτρέτα», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Sotheby’s.

Το 1960 ο Γερμανός ιστορικός τέχνης Kurt Bauch, ο οποίος είχε δει τον πίνακα μόνο σε ασπρόμαυρη φωτογραφία, τον χαρακτήρισε ως δημιούργημα της Σχολής Ρέμπραντ και τον απέκλεισε

«Συνεπώς, ο πίνακας «The Adoration of the Kings» , ο οποίος απεικονίζει την συνάντηση μεταξύ των τριών μάγων και του μωρού Ιησού, αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη στον κόσμο της τέχνης», δήλωσε στο CNN ο George Gordon, πρόεδρος του τμήματος Old Master Paintings Worldwide του οίκου Sotheby’s.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το CNN, είπε: «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη, διότι μας βοηθάει να κατανοήσουμε σε βάθος την καλλιτεχνική οπτική του Ρέμπραντ, σε μια κρίσιμη στιγμή της εξέλιξης της καριέρας του, καθώς τότε ήταν αρκετά φιλόδοξος και πολλά υποσχόμενος καλλιτέχνης».

Η παλαιότερη αναφορά στον πίνακα φαίνεται να προέρχεται από την απογραφή του Constantijn Ranst, ενός συλλέκτη στο Άμστερνταμ, το 1714. Στη συνέχεια, τέθηκε προς πώληση το 1814 και ξανά το 1822. Τα επόμενα χρόνια και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα εξαφανίστηκε από το προσκήνιο.

«Στη δεκαετία του 1950, ο πίνακας συμπεριλαμβανόταν σε εκθέσεις μουσείων και αναγνωρίζονταν ως έργο του Ρέμπραντ από κορυφαίους μελετητές, όμως το 1960 ο Γερμανός ιστορικός τέχνης Kurt Bauch, ο οποίος είχε δει τον πίνακα μόνο σε ασπρόμαυρη φωτογραφία, τον χαρακτήρισε ως δημιούργημα της Σχολής Ρέμπραντ και τον απέκλεισε. Στη συνέχεια, ο πίνακας αγνοήθηκε παντελώς», σύμφωνα με το Sothebys.

Ο Gordon ανέφερε στο CNN ότι: «Αυτοί που έκαναν προσφορές στη δημοπρασία του Christie’s το 2021 θα πρέπει να σκέφτηκαν ότι ήταν πολύ ανώτερος από την περιγραφή που είχε δοθεί και ότι θα μπορούσε να είναι πράγματι ένας Ρέμπραντ».

* Με πληροφορίες από CNN | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Sotheby’s