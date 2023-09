Ιταλία: Δεκάδες επιβάτες, εκ των οποίων και μετανάστες σώθηκαν από φωτιά σε ferry boat

Εκατόν πενήντα άνθρωποι, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι μετανάστες, απομακρύνθηκαν σήμερα το πρωί από ferry boat που συνδέει το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα με τη Σικελία, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στον χώρο των μηχανών, ανακοίνωσε το ιταλικό λιμενικό.

Το πορθμείο, που εκτελεί το δρομολόγιο Λαμπεντούζα- Πόρτο Εμπέντοκλε, μετέφερε 177 ανθρώπους, 150 επιβάτες, εκ των οποίων οι 83 μετανάστες, και 27 μέλη πληρώματος, διευκρίνισε το Λιμενικό.

Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στη Σικελία ή τη Λαμπεντούζα, πρόσθεσε η ίδια πηγή, ενώ το ferry boat, εκτός λειτουργίας αλλά με το πλήρωμά του, αναμένεται να ρυμουλκηθεί ως ένα λιμάνι.

Μεγάλος αριθμός μεταναστών φτάνουν στη Λαμπεντούζα καθημερινά αφού κάνουν τον επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου με στόχο να βρεθούν στην Ευρώπη. Από το νησί μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλα κέντρα υποδοχής.

Over 170 passengers, including 83 migrants, were rescued from a ferry sailing from Italy’s Lampedusa to Porto Empedocle in southern Sicily early Saturday, after a fire broke out in the engine room, authorities said.

