Υπάρχουν εξωγήινοι; Στις ταινίες, σίγουρα

Η εμμονή των γήινων με τους εξωγήινους είναι γεγονός, πόσω μάλλον μετά την αποκάλυψη στο αμερικανικό Κογκρέσου, πως πιλότοι έχουν σημαντικά ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη μη ανθρωπίνων πλασμάτων.

Ο κινηματογράφος δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από το μυστηριώδες ερώτημα. Υπάρχει ζωή εκτός γης; Σύμφωνα πάντως με την έβδομη τέχνη υπάρχει. Μάλιστα, η μη ανθρώπινη ζωή έχει και χαρακτήρες. Μπορεί να είναι ένας brutal εξωγήινος όπως στο «Alien» αλλά και ένας καλόκαρδος όπως στο «E.T. the Extra-Terrestrial».

Η πραγματικότητα είναι πως ο άνθρωπος είναι αδύνατον να γνωρίζει τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στον νοητό μας κόσμο, η εμφάνιση των εξωγήινων και αν θα μοιάζουν με τις γνωστές καρικατούρες με τις κεραίες και τα τεράστια κεφάλια. Ωστόσο, η φαντασία των κινηματογραφιστών καλπάζει και έχει δημιουργήσει ιστορίες γύρω από τα άγνωστα πλάσματα καθώς και τις φιγούρες τους.

Την περασμένη εβδομάδα η επιτροπή της Βουλής των ΗΠΑ πραγματοποίησε ακρόαση στο Κογκρέσο για να καταλήξει στους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση έχει στην κατοχή της «αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μαρτυρούν πως υπάρχουν άθικτες κατασκευές μη ανθρώπινης προέλευσης», σύμφωνα με το The Debrief.

Καθώς αναμένουμε την αλήθεια εκ των ΗΠΑ, γεννάτε ένα καίριο ερώτημα. Κρύβουν άραγε, έστω λίγη, αλήθεια οι αγαπημένες μας Sci – Fi ταινίες;

Πραγματικότητα vs Αγαπημένες εξωγήινες ταινίες

‘Alien’ (1979)

Αν φαντάζεστε τους εξωγήινους ως τρομακτικά όντα, αυτή είναι η ταινία για εσάς.

Ο πρωταγωνιστής εξωγήινος είναι μια διασταύρωση ενός demogorgon των «Stranger Things» και του Venom. Και είναι ακόμα πιο φρικτό από ό,τι ακούγεται, γιατί αυτός ο εξωγήινος είναι «κενός από συνείδηση, τύψεις και βασικούς κανόνες ηθικής» (έτσι προέκυψε και ο τίτλος «Alien»).

«Στο διάστημα, κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις», λέει το tagline της ταινίας – και αυτός ο εξαιρετικά βίαιος, πανούργος και πλήρως εξοπλισμένος εξωγήινος, το ξέρει.

Καθώς ένα πλήρωμα επιστημόνων ταξιδεύει στα βάθη του διαστήματος, σταματά για να ερευνήσει ένα σήμα κινδύνου που εκπέμπει ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο. Αυτό που ακολουθεί είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Κολλημένο σε ένα εμπορικό διαστημικό ρυμουλκό με περιορισμένα εφόδια, το πλήρωμα δίνει γιγαντιαία μάχη ώστε να ξεπεράσει το εξωγήινο τέρας.

‘War of the Worlds’ (2005)

Το ταλέντο του Τομ Κρουζ στις ταινίες δράσης και δράματος, είναι γεγονός. Το «War of the Worlds», το επιβεβαιώνει.

Όταν οι εξαιρετικά ευφυείς εξωγήινοι θέλουν να καταρρίψουν την ανθρώπινη κυριαρχία στη γη και να αναλάβουν τα ηνία, καταστρώνουν ένα σχέδιο εισβολής. Καθώς οι εξωγήινοι προσπαθούν να εξοντώσουν όλο τον πλανήτη και να συλλέξουν ανθρώπινο αίμα ώστε να εγκαθιδρύσουν την παρουσία τους , ο Ray aka Tom Cruise προστατεύει τα παιδιά του και παλεύει για να επιβιώσει από τους αιμοδιψείς εξωγήινους.

Το «War of the Worlds» αποτελεί το πιο εφιαλτικό ενδεχόμενο εξωγήινης κατάληψης. Σε αυτό το σενάριο, έχουμε τους κακούς εξωγήινους , οι οποίοι θα προσπαθήσουν με βάναυσες τεχνικές να εισβάλουν στον πλανήτη μας. Οι πόλεις θα καταστραφούν, οι άνθρωποι θα εξοντωθούν, κοινώς, απόλυτο χάος. Η ταινία έχει αρκετά τρομακτικά στοιχεία, με αρκετή δόση δράματος.

‘Signs’ (2002)

Σε αντίθεση με τις τυπική ροή των γεγονότων των συνηθισμένων ταινιών με εξωγήινους – όπου μια εισβολή συμβαίνει μέσα στα πρώτα 15 λεπτά της ταινίας – το «Signs», κόβει την ανάσα του θεατή, με όπλο το σασπένς.

Ο πρώην παππάς Graham Hess (Mel Gibson) και ο μικρότερος αδελφός του Merrill (Joaquin Phoenix) γνωρίζουν ότι κάτι πάει λάθος όταν εμφανίζονται τεράστιοι κύκλοι καλλιέργειας στο αγρόκτημά τους στην Πενσυλβάνια. Μετά από αυτό, ακολουθούν ακόμα πιο μυστηριώδη σημάδια εισβολής εξωγήινων.

Το «Signs» προϊδεάζει τους θεατές με ανατριχιαστικά σημάδια ότι έρχονται εξωγήινοι. Η ένταση δημιουργείται με ιδιαίτερη σκηνοθετική ευφυΐα, καθώς οι θεατές περιμένουν να πέσει η βόμβα— και όταν πέσει, η αναμονή αποδεικνύεται ότι αξίζει τον κόπο.

‘Close Encounters of the Third Kind’ (1977)

Αν ένα τεράστιο UFO πετούσε στη γειτονιά σας, τι πιστεύετε πως θα γινόταν; Το «Close Encounters of the Third Kind» επικεντρώνεται στο πώς η παρατήρηση των UFO από τους ανθρώπους, μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή.

Ο Rory Neary (Richard Dreyfuss), βλέπει ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο να περνάει. Τα έντονα φώτα από το UFO αφήνουν τον Rory να αποκτήσει εγκαύματα από τον ήλιο. Αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε αφελή εξήγηση για αυτό που ο ίδιος είναι πιπισμένος ότι είδε και συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια πίσω από τα UFO που επισκέπτονται τη γη.

Το «Close Encounters of the Third Kind» έχει την ιδιαιτερότητα πως δεν εστιάζει αποκλειστικά σε εξωγήινους. Στην πραγματικότητα, η κεντρική θεματική φαίνεται να είναι το πώς αλλάζει η ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου μετά από μια τυχαία αλλά στενή επαφή με ένα UFO και τον αγώνα του για την αλήθεια.

‘Men in Black’ (1997)

Το «Men in Black» είναι μια ανάλαφρη ταινία με κεντρική θεματική την εισβολή εξωγήινων.

Οι Άντρες με τα Μαύρα είναι μέρος μιας άκρως μυστικής κυβερνητικής υπηρεσίας που κρατά όλα τα εξωγήινα θέματα και αποκαλύψεις κρυφά. Αλλά όταν οι πράκτορες αποκαλύπτουν έναν ύπουλο διαγαλαξιακό τρομοκράτη που σχεδιάζει να σκοτώσει δύο πρεσβευτές που ζουν στη Νέα Υόρκη, ξεκινά μια ξέφρενη, ξεκαρδιστική κωμωδία.

Με μέσα που καταπολέμησης εξωγήινων που υποδηλώνουν φαντασία, , φοβιτσιάρηδες εξωγήινους, εντυπωσιακά εφέ και το τρελό δίδυμο των Tommy Lee Jones και Will Smith, το «Men in Black» κερδίζει την πρωτοκαθεδρία της εξωγήινης κωμωδίας.

*Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDB | * Με πληροφορίες από Deseret