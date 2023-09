Χριστίνα Τσάφου: «Πρέπει να είσαι πολύ δεξιοτέχνης για να γράψεις μία κωμωδία»

H Χριστίνα Τσάφου μετά από καιρό την βλέπουμε να δίνει μια ενδιαφέρον συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και να μιλάει για όλα. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στο επαγγελματικό της μέλλον, της ζωής αλλά και το Me Too.

«Πρέπει να είσαι πολύ δεξιοτέχνης για να γράψεις μία κωμωδία που να μην θίγεις κάποια πράγματα».

«Τώρα οι αμοιβές είναι σαν να ξεκινάμε, σαν να είμαι πρώτη φορά ηθοποιός και όπως ξεκινούσα πριν από 20 χρόνια. Υπήρξε η χρυσή εποχή και μετά αυτή η κατρακύλα. Ναι (σ.σ. έχω πάρει τετραψήφιο ποσό για επεισόδιο). Όταν είμαι στο σπίτι βλέπω το Καφέ της Χαράς, με χαλαρώνει, μου αρέσει και θαυμάζω αυτό που κάναμε», ανέφερε η Χριστίνα Τσάφου.

Σχετικά με το αποτέλεσμα που έχει φέρει το κίνημα Me Too αλλά και τους σεναριογράφους δήλωσε: «Έχει βαρύνει η ψυχή μου. Ίσως το Me Too να έχει φέρει αυτό το αποτέλεσμα γιατί πια πρέπει να είσαι πολύ δεξιοτέχνης για να γράψεις μία κωμωδία που να μην θίγεις κάποια πράγματα. Να βρεις τον τρόπο να κάνεις τον άλλον να γελάσει, αλλά χωρίς να θίγεις κάποιες καταστάσεις. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν σεναριογράφοι που είναι μεγάλοι μαστόροι και θα το καταφέρουν. Θέλω να δουλέψω με τον Τσαφούλια» συνέχισε.

Για τις συνεργασίες της και πους θα επέλεγε, ανέφερε πώς έχει φτιάξει μια λίστα με τους συναδέλφους της:«Έχω γράψει σε ένα χαρτί μία λίστα με τα ναι και τα όχι. Ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να πάω εκεί που έχω βάλει τα όχι».

Δείτε το απόσπασμα