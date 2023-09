Πλημμύρες στη Λιβύη: Οργισμένοι πολίτες προέβησαν σε μαζική διαδήλωση – Έβαλαν φωτιά στο σπίτι δημάρχου

Η εν λόγω διαμαρτυρία σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη διαδήλωση μετά την πλημμύρα, η οποία σάρωσε την Ντέρνα όταν δύο φράγματα στους λόφους έξω από την πόλη κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας, εξαπολύοντας έναν καταστροφικό χείμαρρο.

Οι διαδηλωτές έβαλαν στόχο και αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης, Aguila Saleh, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από τζαμί.

Σύμφωνα με τον Guardian, η κυβέρνηση στην ανατολική Λιβύη είπε ότι ο πρωθυπουργός Ουσάμα Χαμάντ απέλυσε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Ντέρνα και τα παρέπεμψε για έρευνα.

Sky’s Alex Crawford, saw hundreds of people in Libya gather to voice their fury at government officials in what some are calling a ‘revolution’ after at least 11,300 people died in Derna, after the devastating flood.

