«Take A Moment»: Celebrities κλείνουν τα μάτια και μας ευαισθητοποιούν για την ψυχική υγεία

Οι ψυχικές διαταραχές είναι συχνότερες από ότι ενδεχομένως φανταζόμαστε. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 1 στα 7 άτομα πάσχουν από ψυχολογική διαταραχή. Τα αίτια των ψυχολογικών διαταραχών μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες, βιολογικά και περιβαλλοντικά. Οι πιο συχνές διαταραχές ψυχικής υγείας είναι οι καταθλιπτικές διαταραχές, οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάχρηση ουσιών.

Καθώς ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμών των ατόμων που πάσχουν από κάποια διαταραχή, το West End του Λονδίνου αποφάσισε μέσα από την πρωτοποριακή φωτογράφιση με τίτλο «Take A Moment», να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τη ψυχική υγεία.

Συγκεκριμένα ο φωτογράφος Ρέι Μπέρμινστον δημιούργησε πορτρέτα διάσημων με κλειστά μάτια, όπως οι ηθοποιοί Μπράιαν Κοξ, Ντάμιεν Λούις, Ρουθ Γουίλσον, ο δύτης Τομ Ντέιλι, ο πρώην ποδοσφαιριστής Άλεξ Σκοτ και η τραγουδίστρια Μπέβερλι Νάιτ. Ζητήθηκε επίσης από το κοινό να στείλει selfies για το πρότζεκτ «Take A Moment», κάποιες από τις οποίες επιλέχθηκαν να προστεθούν στη συλλογή φωτογραφιών που παρουσιάζεται στο Piccadilly Lights και στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου.

«H καμπάνια χρησιμεύει ως ισχυρή υπενθύμιση»

Ο Βρετανός τηλεπαρουσιαστής και ηθοποιός, Στίβεν Φράι είπε για το πρότζεκτ: «Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική μας υγεία να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και αυτή η καμπάνια χρησιμεύει ως μια ισχυρή υπενθύμιση για να βρούμε το χρόνο να αναπνεύσουμε, να επανασυνδεθούμε και να ανακτήσουμε μια αίσθηση διαύγειας».

Σε μία από τις φωτογραφίες ο τραγουδιστής Όλι Μερς κλείνει τα μάτια του μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές στο Flackstock Festival, που διοργανώθηκε στη μνήμη της τηλεπαρουσιάστριας Κάρολαϊν Φλακ. Ο τραγουδιστής είπε: «Είναι μια ισχυρή εικόνα που ελπίζουμε ότι θα υπενθυμίσει στους ανθρώπους να ελέγχουν τον εαυτό τους πιο συχνά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Take A Moment (@takeamoment.uk)

Εικονική έκθεση με selfies

Το «Take A Moment» ξεκίνησε ως μια εικονική έκθεση το 2020, με τους συμμετέχοντες να κάνουν μία παύση και να δημοσιεύουν selfies με κλειστά μάτια. «Είναι ένα πρότζεκτ που μας καλεί να αφιερώνουμε μερικά δευτερόλεπτα κάθε μέρα για την ψυχική μας υγεία…για να σταματήσουμε, να αναπνεύσουμε, να αποσυνδεθούμε και μετά να επανασυνδεθούμε, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε διαύγεια. Μια απλή ενέργεια που μπορεί να αλλάξει τη ζωή στον κόσμο μας με γρήγορο ρυθμό» αναφέρεται στην ιστοσελίδα του «Take A Moment».

«Take A Moment» για 2η χρονιά

Η βραβευμένη πολιτιστική πρωτοβουλία Art of London επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο Art of London Presents Take A Moment 2023, μια φανταστική έκθεση που επιμελείται ο διάσημος φωτογράφος και καλλιτέχνης διασημοτήτων Ρέι Μπέρμινστον. «Το να ζητάω από τους καλλιτέχνες που φωτογραφίζω να κλείσουν τα μάτια τους κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης είναι κάτι που κάνω εδώ και περίπου 10 χρόνια. Προήλθε εν μέρει ως μέθοδος επανεκκίνησης της ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας μακράς βολής», δήλωσε ο φωτογράφος για την καμπάνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Take A Moment (@takeamoment.uk)

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πορτρέτα ήταν δύσκολο να αγνοηθούν επειδή είχαν ένα συγκεκριμένο πνεύμα, σε αντίθεση με τις άλλες εικόνες από την ίδια φωτογράφιση. «Όταν άρχισα να τα βάζω δίπλα-δίπλα, λειτούργησαν, συνδέοντας περίεργα ως αυτόνομη συλλογή και ενστικτωδώς ήξερα ότι κάποια στιγμή αυτό θα έπρεπε να συμβεί με τότε, απλά δεν ήξερα τότε πώς θα εκδηλωνόταν αυτό», είπε μεταξύ άλλων στο Wonderland Magazine.