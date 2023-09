Αύξηση επαναπατρισμών και διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών – Το σχέδιο αρωγής της ΕΕ για την Ιταλία

Ένα σχέδιο 10 σημείων παρουσίασε την Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο νησί Λαμπεντούζα, που δέχεται μαζικές αφίξεις μεταναστών, για να βοηθήσει την Ιταλία.

Μαζί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σε φορείς και κατοίκους της Λαμπεντούζα, δήλωσε ότι «η μετανάστευση είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση», σημειώνοντας πως «μόνο με αλληλεγγύη και ενότητα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό».

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Κομισιόν, το σχέδιο περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής:

1. Ενίσχυση της υποστήριξης που προσφέρουν στην Ιταλία ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη διαχείριση του αυξημένου αριθμού μεταναστών και εξασφάλιση της καταγραφής των αφίξεων, της λήψης ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων, των συνεντεύξεων και του προσανατολισμού των μεταναστών προς τις αρμόδιες αρχές.

2. Υποστήριξη της μεταφοράς ανθρώπων από τη Λαμπεντούζα, μεταξύ άλλων και προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με τη χρήση του εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης και με ιδιαίτερη προσοχή στους μη συνοδευόμενους ανηλίκους και στις γυναίκες.

3. Αύξηση του αριθμού των επαναπατρισμών με νέα και συντονισμένη δράση στις κύριες χώρες προέλευσης των νεοαφιχθέντων, δηλαδή τη Γουινέα, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Σενεγάλη και την Μπουρκίνα Φάσο, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία και να διευκολυνθούν οι επιστροφές. Επίσης, αύξηση της υποστήριξης του Frontex, κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, αλλά και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Οργανισμού, ώστε να εξασφαλισθεί η ταχεία πραγματοποίηση των επαναπατρισμών.

I came here to say to all of you:

Migration is a European challenge

that requires a European solution.

It is concrete actions that will bring change on the ground.

It is only through solidarity and unity that we can achieve this.

L’Italia può contare sull’Unione Europea. pic.twitter.com/CzHygK0g3V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 17, 2023