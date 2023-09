Λαμπεντούζα: Υπό πίεση η ιταλική κυβέρνηση από τις αφίξεις μεταναστών

Υπό πίεση βρίσκετα η ιταλική κυβέρνηση λόγω του τεράστιου αριθμού μεταναστών που έφτασε στην Λαμπεντούζα δια θαλάσσης. Την ίδια ώρα εντείνεται η πίεση στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, καθώς είχε υποσχεθεί αυστηρότερους ελέγχους.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη πάνω από 7.000 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική έφτασαν την Τρίτη και την Τετάρτη στη Λαμπεντούζα, μία από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη, αριθμός ίσος με τον πληθυσμό του νησιού, το οποίο κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού κατηγορούν την ΕΕ ότι δεν προσφέρει αρκετή υποστήριξη τόσο στην Ιταλία, αλλά και σε άλλα μέλη της ένωσης που βρίσκονται υπό πίεση από τη μετανάστευση. Η Μελόνι ηγήθηκε τον Ιούλιο μίας συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε και της Τυνησίας για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι φτωχά τα αποτελέσματα από την επίτευξη της συμφωνίας.

Αυτό που υπογραμμίζουν μέλη της κυβέρνησης της Ρώμης και η ίδια η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δέχεται μια τόσο μεγάλη πίεση και ότι χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης από την Ευρώπη. Το μεταναστευτικό θα είναι κύριο θέμα συζήτησης στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, στο μέγαρο Παλάτσο Κίτζι την Δευτέρα, ενώ η Μελόνι αναμένεται να το θέσει εκ νέου και στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου.

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρθηκε χθες στο ζήτημα σε συνέντευξή της στη RAI και επισήμανε ότι «το θέμα των μετεγκαταστάσεων είναι δευτερεύουσας σημασίας, τους τελευταίους μήνες ήταν ελάχιστες. Το πρόβλημα είναι να σταματήσουν οι αφίξεις μεταναστών στην Ιταλία, αλλά ακόμη δεν βλέπω να φτάνουν συγκεκριμένες απαντήσεις», τόνισε η Μελόνι.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι «πριν από λίγο καιρό η Ιταλία πληροφόρησε τους εταίρους της ότι δεν μπορεί να πάρει αυτόματα πίσω όσους ζήτησαν άσυλο σε άλλες χώρες και, αρχικά, είχαν εισέλθει στην Ευρώπη από την Ιταλία». «Τα hotspot μας είναι γεμάτα και η Ευρώπη πρέπει να μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας», είπε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μεταφορών και γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι «με αυτό το φαινόμενο ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες και οι ιταλικές μυστικές υπηρεσίες, για να εξακριβώσουν σειρά στοιχείων» ενώ πρόσθεσε ότι, «αν οι αφίξεις συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, η Ιταλία μπορεί να υιοθετήσει κάθε δυνατό μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

«Το πρόβλημα είναι οι αναχωρήσεις από την Τυνησία, δεν ασκείται ο αναγκαίος έλεγχος. Και μπορώ να πω ότι η αύξηση αυτή των αφίξεων στην Λαμπεντούζα δεν είναι τυχαία. Θεωρώ ότι κάποιος θέλει να βάλει σε δύσκολη θέση, μια κυβέρνηση που «δεν βολεύει»», δήλωσε ο Σαλβίνι. «Η εμπορία ανθρώπων είναι στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος, πρόκειται για κέρδη εκατομμυρίων ευρώ και για μια «πράξη πολέμου» κατά της Ιταλίας. Αν οι αφίξεις συνεχίσουν με αυτό τον ρυθμό, η χώρα μου θα καταρρεύσει», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μελόνι.

Η κυβέρνηση έχει επίσης τηρήσει σκληρή γραμμή κατά των ΜΚΟ που συμμετέχουν στη διάσωση μεταναστών, απαγορεύοντάς τους να πραγματοποιούν πολλαπλές διασώσεις και αναγκάζοντάς τους να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις για να αποβιβάσουν μετανάστες.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν συγκάλεσε σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, για τη «μεταναστευτική κατάσταση» στη Λαμπεντούζα, το μικρό νησί της Ιταλίας που αντιμετωπίζει ρεκόρ αφίξεων μεταναστών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα με τη συμμετοχή «των αρμόδιων υπηρεσιών» της αστυνομίας, της χωροφυλακής και της μετανάστευσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά την επίσκεψή του στη Μεντόν την Τρίτη ο Νταρμανέν είχε ανακοινώσει ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες ανάσχεσης της παράτυπης μετανάστευσης στα σύνορα της Γαλλίας με την Ιταλία, όπου το Παρίσι παρατηρεί «αύξηση 100% στις ροές».

Ο υπουργός δεν έχει διευκρινίσει προς το παρόν αν η Γαλλία θα ακολουθήσει την απόφαση της Γερμανίας, η οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη την αναστολή της εθελοντικής υποδοχής αιτούντων άσυλο από την Ιταλία, όπως προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, εξαιτίας «της μεγάλης μεταναστευτικής πίεσης» και της άρνησης της Ρώμης να εφαρμόσει αυτές τις συνθήκες.

