Ρωσία: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέπτεται εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών στην Καμσαμόλσκ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, που συνεχίζει την επίσκεψή του στη Ρωσία, έφθασε το πρωί στην Καμσαμόλσκ στον Αμούρ, στη ρωσική Απω Ανατολή, όπου θα περιηγηθεί σε αεροναυτικό εργοστάσιο, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων (στη φωτογραφία του AP, επάνω, ο βορειοκορεάτης ηγέτης αποχαιρετά τον ρώσο πρόεδρο κατά την αναχώρησή του από το κοσμοδρόμιο Βαστότσνι).

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε με τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καμσαμόλσκ στον Αμούρ», ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, διευκρινίζοντας πως ο βορειοκορεάτης ηγέτης θα μεταβεί σε «αεροναυτικό εργοστάσιο».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το εργοστάσιο αυτό παράγει «στρατιωτικό και πολιτικό εξοπλισμό».

