Φίλοι από ανάγκη ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν «απειλούν» τη Δύση – Τι θα συζητήσουν

Όσα δεν φέρνει ο χρόνος όλος, τα φέρνει μια στιγμή. Όταν το 2019 ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνάντησε τον Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν πρόθυμος να ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών τους, αλλά και να τοποθετηθεί ως ο πιθανός αποτελεσματικός μεσάζοντας για το πάγωμα των πυρηνικών φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα και μετά την απόφαση του Κρεμλίνου να εισβάλει στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος δεν μπορεί καν να ταξιδέψει στο εξωτερικό, αφού υπάρχει ένταλμα σύλληψης του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το δίχως άλλο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την ολοκληρωτική αλλαγή της εικόνας στο παγκόσμιο σκηνικό είναι ότι το 2019 ήταν ο Κιμ που χρειαζόταν τον Βλαντιμίρ για να περάσει κάποια από τα αιτήματα του στη Δύση, ενώ σήμερα είναι ο Ρώσος πρόεδρος αυτός που έχει ανάγκη τον Βορειοκορεάτη ηγέτη για να εξασφαλίσει την ρωσική οπλική επάρκεια στον τελευταίο πόλεμο στην Ευρώπη, αλλά και για να διαμορφώσει διαφορετικά πλέον την ρωσική εξωτερική πολιτική.

Η συνάντηση των δύο ανδρών, που αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και για τις δύο χώρες, αφενός γιατί η Βόρεια Κορέα εξέρχεται από την αυτοαπομόνωση του κοροναϊού και θέλει νέες τεχνολογίες για το πυρηνικό και πυραυλικό της πρόγραμμα, ενώ η Ρωσία χρειάζεται όση περισσότερη διεθνή και οπλική στήριξη μπορεί να συγκεντρώσει το συντομότερο δυνατόν.

«Οι ανάγκες της ρωσικής πλευράς είναι μεγάλες», δηλώνει στο Foreign Policy ο Μάικλ Κίματζ, από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής και πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Η Ρωσία χρειάζεται νέες αγορές για την ενέργειά της, έχει ανάγκη από όπλα και τρόπους για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και στρέφεται τώρα στην πιο απομονωμένη δικτατορία σε όλο κόσμο για βοήθεια», προσθέτει.

