Να αυξηθεί η ανεργία για να συνετιστούν «οι αλαζόνες εργαζόμενοι» προτείνει μεγιστάνας

Θύελλα αντιδράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο ξεσήκωσε ο ιδρυτής του ομίλου Gurner, Τιμ Γκάρνερ, όταν δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι έγιναν «αλαζόνες» μετά την Covid 19 και ότι «πρέπει να εξαφανίσουμε αυτές τις συμπεριφορές» αυξάνοντας την ανεργία κατά 40-50%.

«Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δούμε πόνο στην οικονομία, πρέπει να θυμίσουμε στους εργαζομένους ότι δουλεύουν για τον εργοδότη και όχι το ανάποδο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Financial Review ο Αυστραλός μεγιστάνας ακινήτων, πρώην ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, ο οποίος στο παρελθόν είχε επίσης προκαλέσει σφοδρή κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι δεν μπορούν να συντηρήσουν μόνοι τους ένα σπίτι, επειδή ξοδεύουν πάρα πολλά για τοστ με αβοκάντο.

Τα σχόλια του, όπως είναι λογικό και επόμενο, έγιναν viral προσελκύοντας πάνω από 23 εκατομμύρια προβολές και σφοδρή κριτική στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, ο 41χρονος Αυστραλός που συγκαταλέγεται πλέον στους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης real estate, είπε ότι η πανδημία άλλαξε τη στάση των εργαζομένων και την εργασιακή ηθική προς το χειρότερο, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη μνεία στους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό τομέα.

BBC News – Tim Gurner apologises over call for more unemployment to fix worker attitudes https://t.co/I0tVcQCfl1

Υποστήριξε, όπως μετέδωσε το BBC, ότι η προαναφερόμενη αλλαγή επηρεάζει την παραγωγικότητα στον τομέα αυτό και σε συνδυασμό με τους αυστηρότερους κανονισμούς δόμησης που έχουν υιοθετηθεί, προκαλεί το τρέχον σημαντικό έλλειμμα στέγης στην Αυστραλία.

Η πρόταση του για λύση του προβλήματος είναι να αυξηθεί κατά 40-50% το σημερινό ποσοστό ανεργίας της χώρας του που κυμαίνεται στο 3,7% για να μειωθεί η «αλαζονεία στην αγορά εργασίας». Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα έπρεπε να γίνουν μαζικές απολύσεις και 200.000 άνθρωποι να χάσουν την δουλειά τους.

«Υπήρξε μια συστηματική αλλαγή με τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι ο εργοδότης τους είναι εξαιρετικά τυχερός που τους έχει… Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι εργάζονται για τον εργοδότη και όχι το αντίστροφο», είπε χαρακτηριστικά.

Βλέποντας τον ορυμαγδό σχολίων που ξεκίνησαν τα σχόλια του αυτά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανάρτηση του στο LinkedIn εξήγησε ότι «έκανε κάποια σχόλια για την ανεργία και την παραγωγικότητα στην Αυστραλία που ήταν εντελώς λάθος και γι’ αυτό έχει μετανοήσει ειλικρινά».

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει το κοινό αίσθημα παραδέχτηκε ότι από τα λόγια του έλειπε η ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους σε όλη την Αυστραλία «που έχουν επηρεαστεί από τις πιέσεις στο κόστος διαβίωσης και τις απώλειες των θέσεων εργασίας τους».

Να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις του Γκάρνερ έγιναν σε μια περίοδο που πολλές εταιρείες είναι σε διαφωνία με τους εργοδότες για το εύρος της τηλεργασίας και το ύψος των μισθών.

Η αλλαγή της στάσης σε θέματα απασχόλησης είναι επίσης ένα θέμα ευρείας συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό hashtags όπως το «quiet quitting», ένας όρος που αφορά στην απόφαση εργαζόμενων να σταματήσουν να κάνουν περισσότερα από όσα τους αναλογούν για χάρη των αφεντικών τους, αλλά και το «lazy-girl jobs» που αναφέρεται σε καλά αμειβόμενες, ευέλικτες θέσεις εργασίας, που προσφέρουν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Gurner Group founder Tim Gurner tells the Financial Review Property Summit workers have become «arrogant» since COVID and «We’ve got to kill that attitude.» https://t.co/lcX3CCxGuj pic.twitter.com/f9HK2YZRRE

— Financial Review (@FinancialReview) September 12, 2023