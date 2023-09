Κιμ Γιονγκ Ουν: Απολύμαναν σχολαστικά την καρέκλα του πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν

Μέλη της ασφάλειας του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν αφιέρωσαν αρκετά λεπτά για να απολυμάνουν την καρέκλα στην οποία κάθισε ο Κιμ κατά τη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Kommersant.

Σε απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποίησε η εφημερίδα φαίνεται μέλος της ασφάλειας της Βόρειας Κορέας, με λευκά γάντια, να σκουπίζει προσεκτικά τη μαύρη καρέκλα του Κιμ και να ψεκάζει με μια αδιευκρίνιστη ουσία.

Reportedly, these are preparations to make sure that the chair Kim Jong Un would sit on is in the best possible condition. pic.twitter.com/xDsr9P7lG7

