Συναγερμός στην Κίνα: Κροκόδειλοι το έσκασαν από εκτροφείο

Συναγερμός σήμανε στο Μαομίνγκ της Κίνας, όταν πάνω από 70 κροκόδειλοι διέφυγαν από εκτροφείο μετά από καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Οι Αρχές ενημέρωσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Όπως αναφέρει το CNN, τα ερπετά βρίσκονταν σε μια φάρμα όταν οι πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή προκάλεσαν την υπερχείλιση μιας λίμνης, που τους επέτρεψε να… δραπετεύσουν.

69 ενήλικοι κροκόδειλοι και άλλοι έξι μικρότερης ηλικίας διέφυγαν από το εκτροφείο καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις σάρωναν την περιοχή. Αμέσως μια ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών αναπτύχθηκε γύρω από το εκτροφείο για να εντοπίσει τους κροκόδειλους όμως ήταν αδύνατων εξαιτίας του ύψους του νερού. Έτσι οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να μην βγουν από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέλος της ομάδας εντοπισμού των ερπετών, ανέφερε ότι ίσως χρειαστεί να τους κάνουν ευθανασία.

Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China’s Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz

— Global Times (@globaltimesnews) September 11, 2023