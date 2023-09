Τέλος ο Σετιέν από την Βιγιαρεάλ

Ο Κίκε Σετιέν πληρώνει το πολύ κακό ξεκίνημα της Βιγιαρεάλ στην φετινή σεζόν, με την διοίκηση των «κίτρινων υποβρυχίων» να τον απομακρύνει.

Η Βιγιαρεάλ βρίσκεται στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα της La Liga με μόλις μια νίκη και τρεις ήττες. Ο Κακός απολογισμός σε συνδυασμό με την άσχημη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έφερε την απόλυση του πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα.

Όλα αυτά ακριβώς 16 ημέρες πριν από την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League, δηλαδή την επίσκεψη της Βιγιαρεάλ στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν πως η ομάδα θα πορευτεί για κάποιο διάστημα με υπηρεσιακό προπονητή τον Μιγκέλ Άνχελ Τένα, ο οποίος είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου.

Συνολικά στην παρουσία του στην ομάδα, ο Σετιέν μέτρησε 39 εμφανίσεις με 18 νίκες, 6 ισοπαλίες και 15 ήττες.

