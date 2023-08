Δύο ρωσικά μαχητικά σηκώθηκαν για να αναχαιτίσουν δύο αμερικανικά αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Κριμαία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τέτοιου είδους περιστατικά σημειώνονται πολύ συχνά στην περιοχή αυτήν τους τελευταίους μήνες.

Αφού διαπίστωσε ότι drones «κατευθύνονταν προς τα σύνορα του ρωσικού κράτους» η Μόσχα έστειλε δύο μαχητικά «για να εμποδίσουν μια πιθανή παραβίαση των συνόρων» και «να εμποδίσουν την αναγνωριστική αποστολή» αυτών των αεροσκαφών, ανέφερε στο υπουργείο στην ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Τα δύο αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ένα Reaper και ένα Global Hawk, «πραγματοποιούσαν αναγνωριστική αποστολή στην περιοχή της χερσονήσου της Κριμαίας» την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014. Όταν έφτασαν στο σημείο τα ρωσικά μαχητικά, τα drones «άλλαξαν κατεύθυνση και αποχώρησαν από τη ζώνη» αυτή, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ministry of Defense of the Russian Federation:

«A US Air Force drone flight over the Black Sea was recorded, Russia sent fighter planes pic.twitter.com/kYHHipadnO

— Sprinter (@Sprinter99800) August 28, 2023