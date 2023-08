Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν και 129 τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε μια κεντρική πλατεία στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Εσωτερικών.

Κάτοικοι της πόλης κατευθύνονταν σε εκκλησία για μια λειτουργία με αφορμή θρησκευτική εορτή όταν σημειώθηκε η επίθεση. Από τους 129 που καταγράφηκαν ως τραυματίες από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 15 ήταν παιδιά και 15 αστυνομικοί, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο υπουργός Εσωτερικών, Ίχορ Κλιμένκο.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τη στιγμή της επίθεσης μέσα στο Δημοτικό Θέατρο βρισκόταν σε εξέλιξη μια εκδήλωση με τη συμμετοχή κατασκευαστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν ευρέως drones επί του πεδίου στη διάρκεια της 18μηνης ρωσικής εισβολής.

Σε σχόλιά του προς τους δημοσιογράφους ο Κλιμένκο επιβεβαίωσε μόνο ότι μια ακαθόριστη εκδήλωση διεξαγόταν μέσα στο κτίριο και ότι η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας ερευνά το θέμα.

Το Τσερνίχιβ βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας Κίεβο.

Η στέγη του νεοκλασσικού θεάτρου καταστράφηκε από την επίθεση από την οποία έσπασαν πόρτες και παράθυρα σε γειτονικά κτίρια κατοικιών και σε καταστήματα.

Full aftermath of the Chernihiv strike today, 3min long. Because world needs to see it. pic.twitter.com/27YnFlaETf

— G (@GeeDawg55975157) August 19, 2023