Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε ουκρανικό drone στη Μόσχα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να φθάσει στη Μόσχα, οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν drone. Το κουφάρι του (…) κατέπεσε στον τομέα του εκθεσιακού κέντρου και δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κτίριο», έκανε γνωστό ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, συμπληρώνοντας πως με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως άκουσε ισχυρή έκρηξη κοντά στο «Σίτι» της Μόσχας, τομέα όπου υψώνονται αρκετοί ουρανοξύστες στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, μερικά χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.

Την πληροφορία πως αποκρούστηκε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone στη Μόσχα ανακοίνωσε επίσης μέσω Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας πως αφού χτυπήθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα, «άλλαξε πορεία», κατέπεσε σε κτίριο γραφείων.

BREAKING:

We may getting closer to WW3

Ukrainian drones are attacking Moscow pic.twitter.com/yggw49CtyS

— trendX✳️ (@novadimension7) August 18, 2023