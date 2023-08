Γνωστά έγιναν τα στοιχεία του υπαλλήλου του Βρετανικού Μουσείου που απολύθηκε μετά την ανακοίνωση του Μουσείου για τα αρχαιολογικά ευρήματα που «έχουν κλαπεί, λείπουν ή έχουν χαθεί». Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μάλιστα θεωρείται ως ένας από τους πιο γνωστούς ειδικούς, σε θέματα της Αρχαίας Ελλάδας και εργαζόταν στο Μουσείο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο 56χρονος Πήτερ Τζον Χιγκς ο οποίος δεν έχει συλληφθεί από την αστυνομία, απολύθηκε καθώς θεωρείται ύποπτος για την κλοπή κοσμημάτων, πολύτιμων λίθων και μετάλλων που εξαφανίστηκαν από το μουσείο. Ο Χιγκς γεννήθηκε στο Στίβενεϊτζ του Hertfordshire, σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και στη συνέχεια έπιασε δουλειά στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι ένα ιδιαίτερα γνωστό πρόσωπο καθώς συμμετείχε σε συνεντεύξεις για μεγάλες νέες εκθέσεις.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Χιγκς περιγράφεται σαν ένας εκ των κορυφαίων ειδικών σε αρχαιότητες της Ελλάδας και της Μεσόγειου. Μάλιστα ήταν έφορος για την έκθεση των Ελληνικών Αρχαιοτήτων, στην οποία περιλαμβάνονται και τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ακόμα, ήταν ένα από μέλη της ειδικής ομάδας του Βρετανικού Μουσείου για τον εντοπισμό αντικειμένων αρχαιοκαπηλίας, με σκοπό είτε την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους, είτε την έκθεσή τους στο Λονδίνο. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, αποκαλούνται ως «Άνδρες των μνημείων».

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα πριν από τρία χρόνια είχε γίνει καταγγελία για πώληση αρχαιοτήτων του Βρετανικού Μουσείου στο eBay. Συγκεκριμένα, κάποιος ειδικός είχε εντοπίσει ρωμαϊκά αντικείμενα όπως κοσμήματα σε ηλεκτρονική δημοπρασία. Ωστόσο, η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου δεν είχε προβεί τότε σε κάποια ενέργεια.

Η οικογένεια του 56χρονου επιμένει στην αθωότητά του, αμφισβητώντας ακόμα και την κλοπή και μάλιστα σκοπεύει να κάνει τα πάντα για να καθαρίσει το όνομά του.

Ο γιος του Χιγκς, Κρεγκ δήλωσε: «Δεν έχει κάνει τίποτα και δεν είναι χαρούμενος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Έχασε τη δουλειά του και τη φήμη του. Δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο. Δεν μπορεί να είναι αυτός και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν υπάρχει και κάτι που να λείπει».

Η Daily Mail προσπάθησε να έρθει σε επαφή με το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο Κρεγκ που εργάζεται ως ναυαγοσώστης μίλησε στους «The Times» και ανέφερε πως ο πατέρας του δούλευε στο μουσείο εδώ και 35 χρόνια χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο συμβάν.

«Βασίζονταν πάνω του για τόσα πολλά πράγματα και μετά δεν ξέρω τι έγινε και άλλαξε. Είναι συντετριμμένος, γιατί βασικά ήταν η δουλειά της ζωής του. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον άλλον στη ζωή μου που να είναι τόσο παθιασμένος με αυτό που κάνει. Εννοώ ότι είναι ένας παγκοσμίου φήμης ειδικός στον τομέα του», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουν σύρει το όνομά του μέσα στη λάσπη και έχει δαιμονοποιηθεί. Είναι πολύ λυπηρό να τον παρακολουθείς τόσο αναστατωμένο όλο αυτό το διάστημα. Δεν τον είχα δει ποτέ να κλαίει πριν από αυτό. Είναι πραγματικά συντετριμμένος», προσέθεσε.

Ο Γκρεγκ Χιγκς είπε στην Telegraph ότι ο πατέρας του απολύθηκε τον Ιούλιο και η έρευνα είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό.

«Είναι με την οικογένειά του αυτή τη στιγμή που τον υποστηρίζει και είναι πολύ δύσκολο καθώς ξαφνικά χάσαμε το μισό εισόδημά μας. Αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται τι πιστεύει ο κόσμος για τον ίδιο. Απλά θέλει μία ευκαιρία να ζήσει μία φυσιολογική ζωή», είπε ακόμα.

«Έχει χάσει την πίστη του στο Μουσείο. Το μόνο πράγμα που τον πονάει είναι ότι ακόμα και οι συνάδελφοί του δεν τον υποστήριξαν, πιθανώς επειδή δεν τους επετράπη. Πιθανώς δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στους συναδέλφους του. Έχει πολλούς σπουδαίους φίλους εκεί», είπε ακόμα.

The identity of a British Museum curator who has been accused of stealing and damaging items from the collection has been revealed as Ancient Greece expert Peter John Higgs.

His family, however, protest that he’s innocent. https://t.co/VkKcW0BC2P

— Metro (@MetroUK) August 17, 2023