Toν απόλυτο τρόμο έζησαν επιβάτες και μέλη πληρώματος σε πτήση της American Airlines.

Το αεροπλάνο τους, που είχε απογειωθεί από το Σάρλοτ με προορισμό το Γκέινσβιλ, έκανε «βουτιά» 15.000 ποδιών και στην καμπίνα επικράτησε πανικός ενώ έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου.

«Η πτήση 5916 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας αναχώρησε την Πέμπτη από τη Βόρεια Καρολίνα και επρόκειτο να φτάσει στη Φλόριντα, όταν ξαφνικά παρουσιάστηκε πρόβλημα στο σύστημα συμπίεσης της καμπίνας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, στο FOX 35.

Περίπου 43 λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος ξεκίνησε να κατεβάζει γρήγορα το αεροσκάφος σε χαμηλότερο υψόμετρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε 3 λεπτά, «βούτηξε» 15.000 πόδια ενώ στα 11 λεπτά σημείωσε κάθοδο συνολικά 20.000 ποδιών.

Στην καμπίνα ακούγονταν δυνατοί κρότοι και υπήρχε μια μυρωδιά καμένου, με τους επιβάτες να ανησυχούν και να αναρωτιούνται «τι πρόβλημα υπάρχει».

Εν τέλει, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Γκέινσβιλ και η περιπέτειά τους έληξε αισίως.

«Η πτήση 5916 από το Σάρλοτ (CLT) προς το Γκέινσβιλ της Φλόριντα (GNV) προσγειώθηκε με ασφάλεια στο GNV την Πέμπτη 10 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα έλαβε ένδειξη για πιθανό πρόβλημα συμπίεσης και γι’ αυτό το αεροσκάφος κατέβηκε αμέσως και με ασφάλεια σε χαμηλότερο υψόμετρο. Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την όποια ταλαιπωρία και ευχαριστούμε την ομάδα μας για τον επαγγελματισμό της», δήλωσε εκπρόσωπος της American Airlines στο FOX Business γαι το περιστατικό.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, Χάρισον Χόουβ, που βρισκόταν μεταξύ των επιβατών, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε και έδωσε συγχαρητήρια στο πλήρωμα και τους πιλότους της πτήσης.

«Ταξιδεύω συχνά με αεροπλάνο. Ήταν πολύ τρομακτικό. Συγχαρητήρια στο εκπληκτικό πλήρωμα και τους πιλότους της πτήσης American Air 5916. Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη μυρωδιά καμένου και τους ισχυρούς κρότους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter o καθηγητής.

I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ

— Harrison Hove (@HarrisonHove) August 10, 2023