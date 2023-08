Η Iraqi Airways είπε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το συμβάν, καθώς το αεροσκάφος περίμενε να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι την Παρασκευή, με προορισμό την Βαγδάτη.

Η πτήση καθυστέρησε περίπου μία ώρα καθώς οι Αρχές έστειλαν ειδικούς για να ναρκώσουν το ζώο και να το απομακρύνουν από το αεροπλάνο.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα προκειμένου να φανεί πώς κατάφερε η αρκούδα να το σκάσει από το κλουβί της.

Το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει στο μεταξύ ένα βίντεο με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους να ζητά συγγνώμη από τις επιβάτες για την καθυστέρηση της απογείωσης λόγω της απόδρασης της αρκούδας από το κλουβί της στο χώρο των αποσκευών.

