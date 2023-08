Ο έφηβος ξάδερφος του ένοπλου που ευθύνεται για το μακελειό σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας, πέρυσι, συνελήφθη τη Δευτέρα με την κατηγορία ότι απείλησε να «κάνει το ίδιο» σε σχολείο, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Ο Νέιθαν Τζέιμς Κρουζ, 17 ετών, συνελήφθη για κακούργημα για τρομοκρατική απειλή σε δημόσιο χώρο και για πλημμέλημα για τρομοκρατική απειλή εναντίον μέλους της οικογενείας του.

Ο Κρουζ είναι ξάδερφος του Σαλβαντόρ Ράμος, του 18χρονου που πυροβόλησε θανάσιμα 19 παιδιά και δύο δασκάλους σε δημοτικό σχολείο της πολιτείας τον Μάιο του 2022.

Η μητέρα του 17χρονου επικοινώνησε με τις Αρχές την Δευτέρα (7/8), σύμφωνα με το CNN.

