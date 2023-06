Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση σε σχολείο της δυτικής Ουγκάντας ανήλθε σε τουλάχιστον 41 από 25 που ήταν ο τελευταίος απολογισμός που είχε δοθεί από την αστυνομία, όπως ανέφεραν σήμερα μέσα ενημέρωσης της Ουγκάντας.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV ανέφερε στη σελίδα του στο Twitter ότι οι νεκροί είναι 41 ενώ η κρατική εφημερίδα New Vision κάνει λόγο για 42.

Η αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι για την επίθεση ευθύνονται ένοπλοι με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί είναι 25.

Η επίθεση είχε στόχο σχολείο στη δυτική Ουγκάντα, κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Militants linked to the Islamic State group have killed 25 students in western #Uganda in the country’s worst such attack in years https://t.co/AtK31IN4my

Οι αρχές ανέφεραν ότι μέλη της οργάνωσης ανταρτών Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) που έχει δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος απήγαγαν ανθρώπους αλλά δεν αναφέρθηκαν σε αριθμό.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λιουμπιρίρα, στη δυτική μεθοριακή πόλη Μποντούε, αργά το βράδυ χθες Παρασκευή, πυρπολώντας έναν κοιτώνα και κλέβοντας τρόφιμα, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν ανέφερε πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαθητές/μαθήτριες του σχολείου.

All 25 confirmed dead in a militant attack overnight on a school in western Uganda were students, the government official in charge of the district saidhttps://t.co/BK0pqBavMz

— WION (@WIONews) June 17, 2023