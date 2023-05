Ο υπουργός Παιδείας της Σερβίας Μπράνκο Ρούζιτς παραιτήθηκε σήμερα, τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε σχολείο κατά το οποίο ένα 13χρονο αγόρι δολοφόνησε οκτώ μαθητές και έναν φύλακα.

Ο Μπράνκο Ρούζιτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μιας «ανείπωτης τραγωδίας» που συγκλόνισε τη βαλκανική χώρα σε ανοιχτή επιστολή του προς την πρωθυπουργό της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς.

«Υποβάλλω την αμετάκλητη παραίτησή μου από τη θέση του υπουργού Παιδείας στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας», έγραψε ο Ρούζιτς σε επιστολή που κοινοποίησε στο Twitter.

Σημαίνον στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας (SDP), εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού, ο Ρούζιτς κατηγόρησε το διαδίκτυο, τα βιντεοπαιχνίδια και τις «δυτικές αξίες» για το άνευ προηγουμένου μακελειό στη Σερβία.

