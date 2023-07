Συναγερμός σήμανε σε σχολείο στην Βρετανία, όταν οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό του σχολείου Tewkesbury και έδωσαν εντολή στους μαθητές και στους καθηγητές να παραμείνουν μέσα στο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Mirror, ένας μαθητής έχει μαχαιρώσει έναν δάσκαλο και αυτή είναι η αιτία για την οποία το σχολείο παραμένει κλειστό. Η ταυτότητα του δασκάλου ή του μαθητή δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Μάλιστα, η αστυνομία του Gloucestershire έγραψε στο Twitter: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σχολείο του Tewkesbury στην Ashchurch Road. Το σχολείο είναι αποκλεισμένο, ενώ η αστυνομία κάνει έλεγχο. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναφέρουν σε νεότερη ανάρτηση ότι: «Ένας ενήλικας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαιριά μετά από περιστατικό στο σχολείο του Tewkesbury. Μας κάλεσαν γύρω στις 9.10 π.μ. σήμερα (Δευτέρα) με μια αναφορά ότι ένας μαθητής είχε μαχαιρώσει έναν δάσκαλο. Ένας έφηβος συνελήφθη σε σχέση με το περιστατικό».

Σε ανάρτησή του στο Facebook το δημοτικό σχολείο ανέφερε: «Αγαπητές οικογένειες, ένα περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί στην Ακαδημία Tewkesbury (Σχολείο Tewkesbury) και μας έχει συμβουλεύσει η αστυνομία του Tewkesbury να μείνουμε στις αίθουσες.

Έχουμε αστυνομική παρουσία στο σχολείο. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όλες τις οικογένειες ότι τα παιδιά είναι ασφαλή και σε καλή κατάσταση. Πρέπει να ζητήσουμε από τις οικογένειες να μην έρχονται στο σχολείο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και επίσης να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών», ανέφερε η ανακοίνωση του σχολείου.

Reports of possible armed incident and stabbing at school in Tewkesbury, Gloucestershire, awaiting further details. pic.twitter.com/cxdLFowccj

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 10, 2023