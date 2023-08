Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να καίνε στην Κύπρο, με τα εναέρια μέσα που πετούν από το πρωί να βοηθούν στον περιορισμό των εστιών.

Στη Μεγαλόνησο βρίσκεται ήδη και επιχειρεί το ένα από τα δύο αεροσκάφη Canadair που έστειλε η Ελλάδα για βοήθεια, με το δεύτερο να αναμένεται μετά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Για τη βοήθεια από την Ελλάδα, ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Υπουργό κ. Γ. Γεραπετρίτη για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή δυο αεροσκαφών τύπου Canadair που θα συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού».

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Γιάνες Λέναρτσιτς, ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, ύστερα από αίτημα της Κύπρου για βοήθεια λόγω των πυρκαγιών κοντά στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έπειτα από αίτημα της Κύπρου για βοήθεια λόγω των πυρκαγιών κοντά στην Λεμεσό, η ΕΕ έθεσε σε λειτουργία τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Upon request for assistance by Cyprus due to #wildfires near #Limassol we have activated the #EUCivilProtectionMechanism.

Greece has already responded and will send 2 Canadairs in the morning to assist in fighting the large fire in Limassol district. Thank you, 🇬🇷! #EUsolidarity pic.twitter.com/SII3hmvvbC

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 6, 2023