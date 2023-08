Σοκ προκαλεί βίντεο που φαίνεται αγελάδα να πέφτει από φορτηγό και να βρίσκεται σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στη Μεγάλη Βρετανία.

Στο βίντεο φαίνεται το άτυχο ζώο να πέφτει και να γλιστρά στο οδόστρωμα, αναγκάζοντας τους επερχόμενους οδηγούς να φρενάρουν απότομα και να κάνουν ελιγμούς, προκειμένου να την αποφύγουν.

Το ζώο έπεσε κοντά στη διασταύρωση 9 του M6 στα βορειοδυτικά της Μεγάλης Βρετανίας.

Μάλιστα, η αστυνομία ανέφερε ότι προχώρησε στο κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου για 1.5 ώρα, καθώς άλλη μία αγελάδα βρέθηκε πεσμένη λίγο παρακάτω και συγκεκριμένα, σε απόσταση δύο μιλίων από το συμβάν που έχει καταγραφεί στο βίντεο.

Η Κεντρική Αστυνομική Ομάδα Αυτοκινητοδρόμων (CMPG) ανέφερε ότι τα ζώα «τραυματίσθηκαν», χωρίς να διευκρινισθεί πόσο σοβαρά. Ο Κέβιν Ρότζερς, 52 ετών, που κατέγραψε το βίντεο από το αυτοκίνητό του, ήταν καθ’ οδόν όταν το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά του.

«Η αγελάδα έπεσε από το κάτω μέρος του φορτηγού», ανέφερε.

«Δεν το βλέπεις αυτό κάθε μέρα – η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην το χτυπήσω. Δεν το είδα να πέφτει από το φορτηγό, οπότε το πρώτο που είδα ήταν να απλώνεται στο δρόμο. Ευτυχώς μπόρεσα να στρίψω και να το αποφύγω», είπε.

Ο οδηγός πρόσθεσε: «Ήταν μια τρομερή έκπληξη. Όταν ένιωσα ότι ήμουν πλέον ασφαλής, έστειλα μήνυμα στη γυναίκα μου και είπα «παραλίγο να με χτυπήσει μια αγελάδα που έπεσε στον αυτοκινητόδρομο». Δεν με πίστεψε. Δεν καταλαβαίνω γιατί…».

Η CMPG ανέφερε αρχικά στο Twitter: «ΚΛΕΙΣΤΟ. M6 j 10 έως j 7 και m6 j7 έως j10 είναι κλειστό. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενημερώσεις. Αποφύγετε την περιοχή όπου είναι δυνατόν. Έχουμε δύο τραυματισμένες αγελάδες στο οδόστρωμα δύο μίλια μεταξύ τους που έχουν έπεσε από φορτηγό.

Big thank you to the lorry drivers who stopped to help contain the cows as well as @HighwaysWMIDS @Trafficwmp @firearmsWMP. Big thank you to Whitewell Logisitcs Ltd who was in the trapped traffic and offered to help move cows off the carriageway. 5419 pic.twitter.com/9Tm4gU7rXD

— CMPG (@CMPG) August 1, 2023