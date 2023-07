Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο μετρό του Τορόντο όταν ο καυγάς μεταξύ δύο ανδρών επιβατών πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τον έναν να βγάζει μαχαίρι. Οι υπόλοιποι επιβάτες έτρεχαν πανικόβλητοι.

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας και αναρτήθηκε στο Twitter, δείχνει δύο άνδρες να ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές μέχρι που ο ένας από τους δύο τραβάει μαχαίρι και τον τραυματίζει. Ανατριχίλα προκαλεί η κηλίδα αίματος που σχηματίζεται στη μπλούζα του θύματος.

Αφότου δέχεται τη μαχαιριά, ο άνδρας με την άσπρη μπλούζα αρχίζει να τρέχει μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας βοήθεια ενώ ο άλλος τον κυνηγάει. Οι επιβάτες αρχίζουν να τρέχουν πανικόβλητοι και κάποιοι φωνάζουν «τον μαχαιρώνει, τον σκοτώνει».

🇨🇦 Toronto, Canada

Another day, another gruesome stabbing on Canadian public transit.

Get out of the cities. Just get the fuck away. pic.twitter.com/qRaRarWCGt

— 🪙The Ferryman’s Toll🪙 (@ferryman4747) July 6, 2023