Ο Μπρους Γουίλις συνεχίζει τη μάχη του με τη μετωποκροταφική άνοια, από τότε που ο ίδιος και η οικογένειά του ανακοίνωσαν ότι παλεύει με προβλήματα υγείας το 2022.

«Προς τους εκπληκτικούς υποστηρικτές του Μπρους, ως οικογένεια θέλαμε να μοιραστούμε ότι ο αγαπημένος μας σύντροφος, πατέρας και φίλος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία, η οποία επηρεάζει τις γνωστικές του ικανότητες» ανακοίνωσε η οικογένειά του τον Μάρτιο του 2022.

«Ως αποτέλεσμα αυτού και με πολλή σκέψη, ο Μπρους αποχωρεί από την καριέρα που σήμαινε τόσα πολλά γι’ αυτόν».

Αυτή η διάγνωση επικαιροποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, με τον Μπρους και την οικογένειά του να μοιράζονται μια δήλωση με την Association for Frontotemporal Degeneration.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες η σύζυγος του Έμα Χέμινγκ Γουίλις, παραδέχτηκε ότι οι θεραπευτικές επιλογές για την κατάστασή του είναι ελάχιστες: «Όταν ζεις στον κόσμο της άνοιας ξέρεις ότι οι επιλογές είναι λίγες».

Αυτά τα συναισθήματα επαναλήφθηκαν από τον Τιμ Πέιρι, ο οποίος δήλωσε στη Mirror US: «Όπως τόνισε η οικογένεια του Μπρους Γουίλις, δεν υπάρχουν προς το παρόν θεραπείες για την επιβράδυνση ή τη διακοπή της μετωποκροταφικής άνοιας.

»Εξαιτίας αυτού, το επίκεντρο είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με τη νόσο να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους στην καθημερινή ζωή. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε άτομο που πάσχει από τη νόσο και δεν πρέπει να την αποδεχτούμε.

»Επαινούμε την οικογένεια του Μπρους για την ειλικρίνειά της γύρω από τη διάγνωσή του – αυτό θα συμβάλει πολύ στο να προβληθεί μια λιγότερο γνωστή μορφή άνοιας και να εστιάσουμε στην ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα».

Μία από τις τελευταίες ενημερώσεις ήρθε από την πρώην σύντροφό του, Μαρία Μπράβο, η οποία δήλωσε ότι ο Γουίλις βρίσκεται όλο και πιο μακριά από την ανάρρωση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca.

Η Μπράβο συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, το «Global Gift Gala», όπου μίλησε για την κατάσταση της υγείας του.

«Γίνεται όλο και χειρότερα», τόνισε η Μπράβο.

