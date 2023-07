Πέντε γράμματα αφαιρέθηκαν από τη μεγάλη κάθετη πινακίδα του γραφείου πριν διακοπούν οι εργασίες, με αποτέλεσμα τώρα να διαβάζει κανείς την επιγραφή «er».

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως η Αστυνομία σταμάτησε τις εργασίες λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησαν.

Η αστυνομία στο Σαν Φρανσίσκο είπε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Insider ότι ανταποκρινόταν σε «ένα πιθανό κλείσιμο του δρόμου χωρίς άδεια». Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι ιδιοκτήτες του κτιρίου φέρεται να μην ενημερώθηκαν για την αφαίρεση της πινακίδας.

Άλλα ανέφεραν ότι κλήθηκε η αστυνομία επειδή ο Μασκ δεν πήρε άδεια για το έργο. Ωστόσο, η αστυνομία είπε αργότερα ότι επρόκειτο για παρεξήγηση.

Dismantling the Twitter sign outside the headquarters in San Francisco started yesterday. The new logo—which users have pointed out looks a lot like the standard unicode X—was projected on the building on as early as Sunday night.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

📸: Reuters // Carlos Barria pic.twitter.com/NSamMSVoY6

— WIRED (@WIRED) July 25, 2023