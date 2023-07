Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις αντιμετωπίζει από σήμερα η Βρετανία, οι οποίες πλήττουν τόσο τα νοσοκομεία, όπου οι ειδικευμένοι γιατροί αναμένεται να διακόψουν την εργασία τους για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια, όσο και τις μετακινήσεις με τρένο, όπου οι οδηγοί των συρμών κατεβαίνουν σε απεργία.

Η χώρα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση κόστους διαβίωσης, πλήττεται εδώ και μήνες από απεργιακές κινητοποιήσεις στους τομείς της υγείας, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, των ταχυδρομείων κλπ.

Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις στους μισθούς τους για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος, αν και μειώνεται, παρέμενε ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της G7 στο 7,9% τον Ιούνιο.

Μετά τους νοσηλευτές, τα πληρώματα ασθενοφόρων, τους εκπαιδευόμενους γιατρούς, σειρά έχουν οι ειδικευμένοι, που είναι οι πιο έμπειροι γιατροί, να κατέβουν σε απεργία στα νοσοκομεία της Αγγλίας.

Αυτοί προκήρυξαν 48ωρη απεργία από σήμερα στις 07:00 τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδος).

Στην απεργία μετέχουν επίσης οι νοσοκομειακοί οδοντίατροι.

Shocking that Rail strikes cripple Britain with roads gridlocked and commuters left scrambling for alternate routes as drivers walk out leaving some areas with no services at all

via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/RQbOZDaiCK

— Marc Hoare (@020644) July 20, 2023