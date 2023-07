Μπορεί η κλιματική αλλαγή, ο αφόρητος καύσωνας και οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη να ανακόψουν το ανοδικό momentum της ακροδεξιάς προς την εξουσία;

Κάθε ιστορία έχει πολλές αναγνώσεις, υπενθυμίζει άρθρο γνώμης στον Observer, επιχειρηματολογώντας ότι όπως το Brexit αρχικά και ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία στη συνέχεια έσβησαν τη διάθεση για απεμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών από την ΕΕ, έτσι και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, ίσως φρενάρουν τα ακροδεξιά κόμματα, που δεν πιστεύουν στη μεγάλη σημασία του περιβάλλοντος για το μέλλον της ανθρωπότητας, ούτε έχουν την παραμικρή ιδέα για την πράσινη οικονομία.

Καθ’ οδόν προς τις κάλπες της Κυριακής στην Ισπανία που όλα δείχνουν ότι το Vox, το οποίο έχει τις ρίζες του στον φασισμό του Φράνκο, θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της εξουσίας με πρώτο βιολί το συντηρητικό Λαϊκό κόμμα (ΡΡ), επαναλαμβάνοντας τον θρίαμβο των νεοφασιστών Αδελφών της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι, η Ευρώπη βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή.

Οι φιλελεύθερες δυνάμεις και τα αριστερά κόμματα στις χώρες της έχουν στριμωχτεί στη γωνία από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, που προτάσσουν το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αντιτίθενται στους γάμους ομοφυλοφίλων, θέλουν να τερματίσουν τη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα, δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή και θεωρούν ότι το έθνος τους είναι σημαντικότερο όλων των υπολοίπων.

Τα κόμματα αυτά έχουν ανεβάσει σημαντικά τα ποσοστά τους και βρίσκονται ήδη στις εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις της Φιλανδίας, της Δανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας και σύντομα, όπως φαίνεται, και σε αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας.

Το κακό σενάριο, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο της βρετανικής εφημερίδας, είναι την επόμενη μέρα κάποια από αυτά να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Βίκτορ Ορμπάν της Ουγγαρίας και να προσπαθήσουν να φτιάξουν τους κανόνες από την αρχή, ώστε να επιτρέπεται μόνο στα ακροδεξιά στελέχη τους να κυβερνούν τη χώρα, διαλύοντας την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και τον ελευθερία του Τύπου.

