Η απομάκρυνση ασθενών από τη διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ προς την Αρμενία επαναλήφθηκε σήμερα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερυθρός Σταυρός, λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο από το Μπακού του μοναδικού οδικού άξονα που συνδέει τα δύο εδάφη, εγείροντας φόβους για ανθρωπιστική κρίση που μπορεί να διαρκέσει.

«Η απομάκρυνση των ασθενών από το Καραμπάχ προς τα νοσοκομεία της Αρμενίας ξεκίνησε και πάλι σήμερα από τον Ερυθρό Σταυρό», δήλωσε η εκπρόσωπος του αρμενικού Ερυθρού Σταυρού Ζάρα Αματούνι, προσθέτοντας ότι «11 ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση διακομίσθηκαν μέσω του διαδρόμου Λατσίν».

Το πρωί χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Στεπανακέρτ, την κύρια πόλη του Ναγκόρνο Καραμπάχ, καλώντας το Μπακού να ανοίξει ξανά τον διάδρομο Λατσίν, τον μόνο οδικό άξονα που συνδέει την πόλη με την Αρμενία.

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Ερυθρού Σταυρού και το γενικό αρχηγείο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, προτού επιστρέψουν στην κεντρική πλατεία και δεσμευτούν για μόνιμες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έως ότου ανοίξει πάλι ο διάδρομος.

Azerbaijan has allowed the Red Cross to resume medical evacuations from its restive Nagorno-Karabakh region to Armenia, after Baku’s closure of the sole land link between the enclave and Armenia sparked protests and fears of a humanitarian crisis.https://t.co/as1MWXIfkz pic.twitter.com/26vxFmUww5

