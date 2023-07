«Πορείες πολιτών» γεμάτες «πένθος και οργή» σε διαμαρτυρία κατά της αστυνομικής βίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό, που πυροδότησε νύχτες βίαιων ταραχών σε όλη τη χώρα.

Στο Παρίσι, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι σε μια ετήσια διαδήλωση στη μνήμη του Ανταμά Τραορέ, ενός νεαρού άνδρα που πέθανε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από αστυνομικούς το 2016. Η συγκέντρωση αυτή είχε απαγορευτεί από τις Αρχές, που επικαλέστηκαν «κινδύνους διατάραξης της δημόσιας τάξης».

Η Άσα Τραορέ, αδερφή του Ανταμά, που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα κατά της αστυνομικής βίας μετά από τον θάνατο του αδελφού της, μίλησε στην Πλατεία Δημοκρατίας μπροστά σε πολλούς βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (ριζοσπαστική αριστερά) και περικυκλωμένη από πολλούς αξιωματικούς δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Κάνουμε πορεία για τη νεολαία, για να καταγγείλουμε την αστυνομική βία. (…) Επιτρέπουνε πορείες των νεοναζί, αλλά δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε πορεία», είπε αναφερόμενη σε μια πορεία εκατοντάδων ακροδεξιών τον περασμένο Μάιο στο Παρίσι, που είχε προκαλέσει διαμάχη επειδή οι Αρχές έδωσαν άδεια για τη διεξαγωγή της.

«Η Γαλλία δεν μπορεί να δίδει ηθικά διδάγματα. Η αστυνομία της είναι ρατσιστική, η αστυνομία της είναι βίαιη», είπε η Άσα Τραορέ, που είχε ανακοινώσει την παρουσία της στην Πλατεία Δημοκρατίας για το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς να καλέσει άμεσα υποστηρικτές της να την ακολουθήσουν, για να μην κατηγορηθεί για οργάνωση παράνομης διαδήλωσης.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να ρίξει λάδι στη φωτιά» και «να μην σεβαστεί τον θάνατο του μικρού μου αδερφού», πρόσθεσε η Τραορέ, κάνοντας λόγο για «παντελή έλλειψη σεβασμού» και χαρακτηρίζοντας «πρόσχημα» το επιχείρημα της νομαρχίας να απαγορεύσει τη διαδήλωση.

Les journalistes @ClementLanot et @FlorianPoitout poussés à terre et matraqués par les policiers de la 31CI BRAVM alors qu’ils filmaient une arrestation. L’appareil du second a été cassé. #Paris 8 Juillet, 🎥 @tremblay_p #Nahel #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/wLqQ8hCJ6m

Λίγο μετά την ομιλία της, οι δυνάμεις ασφαλείας ζήτησαν από τον κόσμο να διασκορπιστεί, ενώ διαδηλωτές φώναζαν «Δικαιοσύνη για τον Ναέλ», ανέφεραν δημοσιογράφοι στο σημείο. Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές αποχώρησαν ειρηνικά.

Ο νομάρχης της Βαλ ντ’ Ουάζ, που πήγε προσωπικά στο δικαστήριο να υπερασπιστεί την απαγόρευση, είχε υποστηρίξει πως δεν έχει αρκετό προσωπικό για να «εγγυηθεί την ασφάλεια» της κινητοποίησης. «Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έχουν εξαντληθεί», είπε.

Τριάντα ακόμη διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας έγιναν στη χώρα, από το Παρίσι στη Μασσαλία και από τη Νάντη έως το Στρασβούργο. Η προγραμματισμένη πορεία στη Λιλ απαγορεύτηκε.

Στο Στρασβούργο περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του γαλλικού πρακτορείου.

Συνολικά, σχεδόν εκατό σωματεία, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς είχαν καλέσει σε «πορείες πολιτών», για να εκφράσουν το «πένθος και την οργή» τους και να καταγγείλουν πολιτικές γεμάτες «διακρίσεις» σε βάρος εργατικών συνοικιών.

Αυτές οι οργανώσεις ζητούν «μια εις βάθος μεταρρύθμιση της αστυνομίας, των τεχνικών επέμβασης και του οπλισμού της».

Another wave of protests in #Paris. The police make brutal arrests.

Two journalists are beaten by the police and their cameras are confiscated. #france #macron pic.twitter.com/GPSUbWpxhU

— Farnak (@Farnakyboy) July 8, 2023