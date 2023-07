Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ενός διώροφου λεωφορείου με ένα αστικό λεωφορείο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ενώ 27 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της πυροσβεστικής ένα λεωφορείο και ένα διώροφο τουριστικό λεωφορείο, συγκρούστηκαν κοντά στην Ανατολική 23η οδό και την 1η Λεωφόρο γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα.

Κανένας από τους τραυματισμούς δεν φαίνεται να είναι απειλητικός για τη ζωή, πρόσθεσαν.

«Πολλοί τραυματισμοί είναι απλώς κοψίματα, μώλωπες, γρατζουνιές, μερικά ύποπτα κατάγματα. Κάποιοι τραυματισμοί στο κεφάλι και τον αυχένα επίσης», δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής

Οι προσπάθειες διάσωσης των ατόμων που επέβαιναν στο τουριστικό λεωφορείο ήταν δύσκολες λόγω του μεγέθους του. Οι άνθρωποι έπρεπε να βγουν από τα παράθυρα και να απομακρυνθούν από το πάνω κατάστρωμα με τη βοήθεια σκάλας.

Ο οδηγός του διώροφου λεωφορείου, σύμφωνα με την αστυνομία, πέρασε με κόκκινο αμέσως πριν από τη σύγκρουση.

