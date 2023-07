Το ΝΑΤΟ αποφάσισε σήμερα να παρατείνει τη θητεία του γενικού γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ κατά ένα έτος, προτιμώντας να διατηρήσει έναν πεπειραμένο ηγέτη καθώς μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, αντί να προσπαθήσει να συμφωνήσει σε κάποιον διάδοχο.

Oι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να παρατείνουν τη θητεία του Γενικού Γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ για ένα ακόμη έτος, έως την 1η Οκτωβρίου 2024, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Συμμαχίας. Η απόφαση πρόκειται να εγκριθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους.

Οι σύμμαχοι ευχαρίστησαν τον Γενικό Γραμματέα για την ηγεσία και τη δέσμευσή του, η οποία ήταν κρίσιμη για τη διατήρηση της διατλαντικής ενότητας ενόψει των άνευ προηγουμένου προκλήσεων ασφάλειας.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Με τιμά η απόφαση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να παρατείνουν τη θητεία μου ως Γενικού Γραμματέα. Ο διατλαντικός δεσμός μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής έχει διασφαλίσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας για σχεδόν εβδομήντα πέντε χρόνια και, σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο, η μεγάλη μας Συμμαχία είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Honoured by #NATO Allies’ decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023